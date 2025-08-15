Fisherman MT5


Fisherman, fiyat hareketlerini sistematik olarak yakalamak için tasarlanmış gelişmiş bir ızgara tabanlı Uzman Danışmandır (EA). Tıpkı bir balıkçının balık yakalamak için ağ atması gibi, bu EA piyasa fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için bekleyen emirlerden oluşan yapılandırılmış bir ızgara dağıtır.

EA iki esnek modda çalışır:
1.Otomatik Mod – EA, belirli saatlerde otonom olarak bir koruma ızgarası açar ve piyasa oynaklığına ve trend koşullarına uyum sağlar.
2.Yardımcı Mod – EA, harici bir cihazdan (Android/iOS'ta MT4/MT5) bir pozisyon açıldığında ızgara katmanlarını otomatik olarak oluşturarak manuel yatırımcılara yardımcı olur. Bu, onu mükemmel bir VPS tabanlı ticaret yardımcısı yapar.

Temel Özellikler
1. İki Operasyonel Mod
✅ Otomatik Mod
EA, belirli bir zamanda önceden tanımlanmış bir Buy Stop ve Sell Stop emirleri ızgarası yerleştirir.
Yüksek etkili haber ticareti veya piyasa seansı açılışları için optimize edilmiştir.
Dinamik lot boyutlandırma, adım ayarlaması ve risk yönetimi ayarları kullanır.
✅ Yardımcı Mod
MT4/MT5 mobilinde manuel bir işlem açıldığında, EA otomatik olarak katmanlı bir bekleyen emir stratejisi oluşturur.
Manuel tüccarlar için bile verimli bir ızgara tabanlı risk yönetimi sağlar.
Manuel piyasa girişini tercih eden ancak otomatik emir işleme ihtiyacı olan tüccarlar için idealdir.
2. Akıllı Izgara Sistemi
Uyarlanabilir Izgara Mesafesi: ATR veya sabit piplere göre emirler arasındaki boşluğu ayarlar.
Akıllı Koruma: Maruziyeti dengelemek için karşı emirler açar.
Otomatik Lot Ölçekleme: Risk ayarlarına göre lot boyutunu artırır.
3. Risk Yönetimi ve Güvenlik Kontrolleri
✅ Sermaye Koruması: Düşüş belirli bir sınıra ulaştığında ticareti durdurur. ✅ Trailing Stop & Take Profit: Karlı işlemler için kar kilitlemeyi garanti eder.
✅ Zaman Tabanlı İşlem: Gereksiz riskten kaçınmak için yalnızca belirtilen saatlerde ızgaraları açar.
✅ Otomatik Kapatma Özelliği: Tüm işlemleri belirli bir zamanda veya kar seviyesinde kapatır.
4. Kullanıcı Dostu ve VPS Uyumlu
Düşük gecikmeli VPS yürütme için optimize edilmiştir.
Tam manuel kontrol için Tümünü Kapat düğmesiyle basit arayüz.
Herhangi bir broker, herhangi bir zaman dilimi ve herhangi bir parite ile çalışır.
Bu EA'yı Kimler Kullanmalı?
📌 Otomatik koruma ve ızgara ticareti isteyen tüccarlar.
📌 Emirleri yönetmek için bir asistan arayan manuel tüccarlar.
📌 Otomatik katmanlı girişler arayan scalper'lar ve swing tüccarları.
📌 Sürekli izleme olmadan verimli bir şekilde çalışan bir EA isteyen VPS kullanıcıları.

Sonuç
Fisherman EA, gerçek bir balıkçının becerilerini taklit etmek, risk üzerinde kontrolü korurken en iyi fırsatları sabırla beklemek için tasarlanmıştır. İster otomatik bir tüccar olun, ister yardıma ihtiyaç duyan manuel bir tüccar olun, bu EA piyasaya akıllı ve yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

🚀 Ağınızı kurun, doğru anı bekleyin ve Fisherman EA'nın işi yapmasına izin verin! 🚀
