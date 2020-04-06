Gold Trend Breakout EA ProTrading

Professionelles Trendfolgesystem für XAUUSD

Sind Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Strategie für den Goldhandel ohne gefährliche Glücksspielmethoden? Gold Trend Breakout EA ProTrading wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Volatilitätsbewegungen im XAUUSD zu erfassen, indem eine ausgeklügelte Breakout-Logik mit einem strengen Risikomanagement kombiniert wird.

Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder Martingale-Systemen, die Konten sprengen, ist dieser EA auf Nachhaltigkeit und Wachstum ausgelegt, was ihn ideal für persönliche Konten und Prop Firm Challenges macht.

🚀 Warum Gold Trend Breakout EA wählen?

  • Scharfschützenähnliche Präzision: Identifiziert optimale Pullback-Zonen in etablierten Trends, um genau dann einzusteigen, wenn das Momentum einsetzt.

  • Volatilitätsadaptive Sicherheit: Der Stop Loss ist nicht statisch, sondern passt sich dynamisch an die Marktvolatilität an. Dies gibt Ihrem Handel Raum zum Atmen und schützt gleichzeitig Ihr Kapital.

  • Keine gefährlichen Methoden: Kein Raster. Kein Martingal. Jeder Handel hat einen Stop Loss.

  • Intelligentes Zeitmanagement: Verfügt über ein intelligentes zeitbasiertes Ausstiegssystem. Der EA erkennt, wenn ein Handel seinen Schwung verloren hat und schließt ihn, um die Marge freizugeben und das Risiko zu reduzieren.

🏆 Broker-Auswahl & Leistung (wichtig)

Bei einer Breakout-Strategie für Gold sind die Spreads und die Ausführungsgeschwindigkeit entscheidend. Ein schlechter Broker kann einen gewinnbringenden Handel aufgrund von Slippage in einen verlustreichen verwandeln.

Um Ihnen zu helfen, genau die gleichen Ergebnisse wie unsere Live-Signale zu erzielen, habe ich die leistungsstarken Broker aufgelistet, die ich persönlich benutze und denen ich vertraue. 👉 Bitte besuchen Sie meine Bio, um auf die Liste der empfohlenen Broker zuzugreifen.

📊 Hauptmerkmale

  • 3 integrierte Handelsstile:

    • 🛡️ Konservativ: Hochpräzise, niedrigere Frequenz (am besten für großes Kapital).

    • ⚖️ Mäßig: Das perfekte Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag (empfohlen).

    • ⚔️ Aggressiv: Maximale Chancenwahrnehmung (für Volatilitätsliebhaber).

  • Auto-Lot Risikomanagement: Definieren Sie Ihr Risiko (z.B. 1% pro Handel), und der EA berechnet die Lotgröße automatisch.

  • Info-Panel: Das übersichtliche Dashboard auf dem Bildschirm zeigt Echtzeit-Statistiken und den Kontostand an.

⚙️ Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold). Wirksam auch bei Trendindizes (US30, NAS100).

  • Zeitrahmen: M15 (primär), H1, oder H4.

  • Mindestguthaben: 200 $ (ECN/Low Spread Broker dringend empfohlen).

  • VPS: Ein Virtual Private Server (VPS) wird für einen 24/7-Betrieb dringend empfohlen.

🛠️ Wie man einrichtet

  1. Öffnen Sie das XAUUSD-Chart auf dem von Ihnen empfohlenen Zeitrahmen (z. B. M15).

  2. Ziehen Sie den EA per Drag & Drop auf den Chart.

  3. Wählen Sie Ihren Risikomodus (z.B. Moderat) und den Risikoprozentsatz (z.B. 1,0).

  4. Aktivieren Sie "Algo Trading" und lehnen Sie sich zurück.

Anmerkung des Autors: Gold ist der volatilste Vermögenswert auf dem Markt. Handeln Sie es nicht mit statischen, veralteten Bots. Verwenden Sie ein System, das diese Volatilität ausnutzen kann.

📥 Laden Sie jetzt die KOSTENLOSE Demo herunter und testen Sie die Macht des Breakout!


