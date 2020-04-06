TradersMarket MACD

Der MACD New York Session EA ist ein strukturiertes, regelbasiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwertige Trend- und Momentum-Chancen während des liquidesten Teils des Handelstages zu nutzen. Er basiert auf dem klassischen MACD-Crossover-Konzept, das um eine Session-Kontrolle, ein volatilitätsbasiertes Risikomanagement und eine optionale Preisaktionsbestätigung für einen sauberen Einstieg erweitert wurde. Durch die ausschließliche Konzentration auf die New Yorker Sitzung vermeidet der EA das Rauschen bei geringer Liquidität und konzentriert die Ausführung dort, wo die institutionelle Beteiligung am stärksten ist. Jeder Handel wird durch klare Bedingungen und strenge Risikoregeln gefiltert und zielt eher auf Konsistenz als auf Häufigkeit ab. Die Logik wurde ausgiebig getestet und für die wichtigsten FX-Paare und Gold optimiert, um robuste Parameterzonen anstelle von anfälligen, an die Kurve angepassten Einstellungen zu identifizieren. Dieser EA eignet sich für disziplinierte Einzelhändler, fortgeschrittene Benutzer und Prop-Style-Händler, die ein kontrolliertes Engagement, eine transparente Logik und einen systematischen Ansatz einer aggressiven oder spekulativen Automatisierung vorziehen.

Strategie-Logik (klar, menschenfreundlich)

Der EA überwacht das Marktmomentum mithilfe des MACD-Indikators, um zu erkennen, wann sich der Druck nach oben oder unten zu verschieben beginnt. Trades werden in Betracht gezogen, wenn die schnellere MACD-Linie die langsamere Signallinie kreuzt, was auf eine potenzielle Trendfortsetzung oder eine frühe Umkehrung hinweist. Um die Signalqualität zu verbessern, kann das System optional ein bestätigendes Preisaktionsmuster verlangen, z. B. eine "engulfing candle", um sicherzustellen, dass das Preisverhalten mit dem Indikatormomentum übereinstimmt.

Alle Trades werden nur während der New Yorker Sitzung ausgewertet, wo Volatilität und Follow-Through zuverlässiger sind. Sobald eine Position eröffnet ist, wird das Risiko über einen ATR-basierten Stop-Loss verwaltet, der sich an die aktuellen Marktbedingungen anpasst, während der Take-Profit über ein konfigurierbares Risiko-Ertrags-Verhältnis definiert wird. Ein optionaler Trailing-Stop kann aktiviert werden, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt stark zu Gunsten des Trades entwickelt. Das Ergebnis ist ein ausgewogener Ansatz, der strukturierte Einstiege und kontrollierte Ausstiege anstrebt, anstatt reaktiv oder übermäßig zu handeln.

Was diesen EA anders macht

Ausschließlich auf die Liquidität der New Yorker Sitzung konzentriert

MACD-Signale gefiltert durch optionale Preisaktionsbestätigung

Volatilitätsadaptives Risikomanagement mit ATR

Entwickelt um robuste Parameterzonen, nicht um einzelne optimierte Werte

Kontrollierte Handelsfrequenz mit optionaler One-Trade-at-a-Time-Logik

Vollständig konfigurierbar, um konservativen oder aktiveren Stilen gerecht zu werden

Leichte, stabile Ausführung, geeignet für den langfristigen Einsatz

Empfohlene Einstellungen & Setup

Allgemein

Symbole: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

VPS: Empfohlen für stabile sitzungsbasierte Ausführung

Nur einen Handel zulassen: Aktiviert für die konservativsten Setups

EURUSD (Beste Gesamtstabilität)

Zeitrahmen: M5

Schneller EMA: 6-10

Langsamer EMA: 30-40

Signal-Periode: 8

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 4,0-5,0

ATR-Multiplikator: 3.0-4.0

Trailing Stop: Aktiviert

Trailing Start: 35-50 Pips

Trailing Follow Abstand: 25-35 Pips

GBPUSD

Zeitrahmen: M10-M15

Schnelle EMA: 17-20

Langsamer EMA: 35-50

Signal-Periode: 5 (primär) oder 14 (sekundär)

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 3,0-4,5

ATR-Multiplikator: ~2.0

Trailing Stop: Deaktiviert (empfohlen)

XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Schnelle EMA: 11-17

Langsamer EMA: 30-45

Signal-Periode: 5-11 (8 bevorzugt)

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 3,0-3,5

ATR-Multiplikator: 2,5-3,0

Trailing Stop: Deaktiviert (empfohlen)

Positionsgröße

Verwenden Sie eine feste oder risikobasierte Losgröße

Empfohlenes Risiko: 0,5%-1% pro Handel für ausgewogene Setups

Was Sie nach dem Kauf erhalten

EA-Updates auf Lebenszeit

Laufende Unterstützung bei Bedarf

Übersichtliche Dokumentation zur Einrichtung und Verwendung

Getestete Parameterführung für die wichtigsten Symbole

Einfacher und schneller Installationsprozess

Wichtige Haftungsausschlüsse

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Gewinne werden nicht garantiert. Frühere Leistungen und Backtest-Ergebnisse sagen nichts über zukünftige Ergebnisse aus. Die Marktbedingungen ändern sich, und keine Strategie ist in allen Umgebungen erfolgreich. Verwenden Sie immer eine verantwortungsvolle Positionsgröße und testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.