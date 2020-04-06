D



GaMBLeRs ist ein Expert Advisor (EA) für Trader mit hoher mentaler Stärke, die wissen, dass Erfolg an den Finanzmärkten Mut, Risikobereitschaft und eine disziplinierte Strategie erfordert. Dieses Produkt kombiniert künstliche Intelligenz, ein interaktives Bedienfeld und automatisierte Handelssysteme, um exponentielles Kontowachstum zu ermöglichen. Hauptmerkmale: Smart Core & Advanced Processor : Optimiert Ihr Konto automatisch mithilfe von Wahrscheinlichkeits- und statistischen Prinzipien.

: Optimiert Ihr Konto automatisch mithilfe von Wahrscheinlichkeits- und statistischen Prinzipien. Maschinenduplizierung : Aktivierung über mehrere Konten mit zeitlichen Verschiebungen zur Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit.

: Aktivierung über mehrere Konten mit zeitlichen Verschiebungen zur Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit. Manuelle Echtzeitsteuerung : Positionen können per Drag & Drop sofort angepasst oder umgeleitet werden.

: Positionen können per Drag & Drop sofort angepasst oder umgeleitet werden. Interaktives Bedienfeld : Überwachen und greifen Sie manuell ein, um profitable Geschäfte zu stärken.

: Überwachen und greifen Sie manuell ein, um profitable Geschäfte zu stärken. Pädagogischer Algorithmus : Bietet Einblicke in Signalmuster und Strategiebildung. GaMBLeRs – Wage es, Risiken einzugehen, wage es zu gewinnen.

Automatisierter Handel mit KI, interaktivem Bedienfeld und wahrscheinlichkeitstheoretischen Strategien für echte Ergebnisse.

GaMBLeRs unterstützt das Trading-Farm- Konzept und ermöglicht so den kontinuierlichen Betrieb auf VPS zur Leistungsoptimierung. Es ist für den Handel mit mehreren Währungspaaren konzipiert, wobei XAUUSD als empfohlenes Symbol gilt. Vorteile: Einstellbare Aggressivitätsstufen von =2 bis >=20 über den Code_IQ7- Eingang.

den Code_IQ7- Eingang. Benutzerfreundlich, mit minimalen Einstellungen und vereinfachter Bedienung.

Integriert drei Kernkomponenten: AI Mastermind Signal, Trading Panel und EA AutoRobot . Licenses are limited to 20 users during the promotional period, before reverting to the standard quota of 5. Pricing is optimized to allow immediate participation and direct experience of this advanced system. Wir unterstützen Sie, bis das System reibungslos läuft und Ihre Ziele erreicht. Kontaktieren Sie uns per Nachricht oder direkt unter [telegram@FOREXnow]. Conclusion GaMBLeRs ist eine automatisierte Handelslösung, die künstliche Intelligenz, interaktive Bedienfelder und Robotersysteme integriert, um nachhaltiges Kontowachstum zu ermöglichen. Dank der Flexibilität für mehrere Währungspaare, der manuellen Echtzeitsteuerung und der Unterstützung durch Lernalgorithmen ist dieses Produkt für Trader konzipiert, die bereit sind, mutige Entscheidungen zu treffen und Wahrscheinlichkeiten strategisch zu nutzen. Die Lizenzen sind begrenzt verfügbar – eine wertvolle Gelegenheit, fortschrittliche Handelsperformance selbst zu erleben.

Hinweis: Mitglieder sollten bei der Nutzung von „Xbot Quantum IQ7“ für den Echtgeldhandel ihre Entscheidungen durch Erfahrung und Mustererkennung bei wichtigen Währungspaaren optimieren. Die Grundlagen und die Handelspsychologie von GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI und Google AI Gemini unterstützen fundierte Entscheidungen .