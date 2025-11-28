EA Quantum IQ7 ALL in ONE

It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identically based on your dedication. The WYSIWYG visual display also transmits analyst information to Alert charts and your own Telegram Bot. See for yourself by downloading the free demo and experiencing it !

EA Mastermind – Die intelligente All-in-One-Handelslösung

Es ist an der Zeit, sich bei Ihrem Handelserfolg nicht mehr auf Glück zu verlassen.

Wir stellen EA Mastermind vor, ein erstklassiges Meisterwerk, entwickelt vom BATIK-Team , einer Gruppe von Fachleuten, die auf Marktanalysen, algorithmische Systeme und intelligente Handelstools spezialisiert sind.

EA Mastermind is not just another Expert Advisor — it’s a complete, integrated system that merges three essential powers into one seamless product: AI Mastermind Signal Analyzer – liefert professionelle Marktinformationen. Intelligentes Handelspanel – ermöglicht eine präzise manuelle Steuerung direkt von Ihrem Diagramm aus. EA AutoRobot – führt Trades automatisch mit adaptiver Intelligenz aus. Warum dieser EA heraussticht Viele EAs versprechen Perfektion durch auffällige Screenshots und unrealistische Backtests.

EA Mastermind ist anders – es ist transparent, authentisch und wirklich funktional.

Seine saubere WYSIWYG-Schnittstelle, adaptive Echtzeitanalyse und kontinuierliche Updates, die auf globale Marktveränderungen abgestimmt sind, machen es zu einem langfristiger Handelsbegleiter , nicht nur ein vorübergehendes Werkzeug. Kernfunktionen a. „AI Mastermind“-Analysator Analysen 8 wichtige Währungspaare über mehrere Zeitrahmen (H4–M1).

Bietet visuelle Einblicke in Markttrends und Volatilitätsniveaus.

Angebote KI-gestützte Beratung Nachrichten, die auch für Anfänger leicht verständlich sind. b. Intelligentes Handelspanel Führen Sie manuelle Trades mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen .

Sofort bewegen TP/SL-Stufen oder passen Sie alle offenen Positionen auf einmal an.

Planen und Ausführen Limit-/Stop-Orders direkt auf dem aktiven Diagramm. c. Adaptiver EA AutoRobot Automatische Handelsmaschine mit kontextbewusste Entscheidungslogik .

Ideal für kundenspezifische Forschung über Paare und Handelssitzungen hinweg.

Stützen Multi-Account- oder Multi-Pair-Wahrscheinlichkeitsstrategien für ein ausgewogenes Wachstum.

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE (Premium / Kostenpflichtig) ------------------------------------------------------------------------------------

Die Kern-Engine von EA Mastermind Treten Sie ein in die Zukunft des intelligenten Handels mit EA Quantum IQ7 ALL in ONE , der Hauptmaschine, die das gesamte EA Mastermind-Ökosystem antreibt.

Dieses vom BATIK-Team entwickelte, hochentwickelte System vereint analytische Intelligenz, adaptive Algorithmen und autonome Ausführung und gibt Händlern so die vollständige Kontrolle über alle Marktbedingungen. EA Quantum IQ7 ALL in ONE ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist Ihr KI-Partner, der rund um die Uhr zur Verfügung steht und kontinuierlich analysiert, anpasst und mit einer Präzision ausführt, die mit professionellen Schreibtischen mithalten kann.

Die Integration mit AI Mastermind eröffnet eine neue Dimension der Echtzeitanalyse, Symbolsynchronisierung und selbstlernenden Leistung, die sich mit dem Markt selbst weiterentwickelt. Dies ist das Premium-Kernmodul, das für den echten Handel erforderlich ist – der ultimative Ausdruck von Leistung, Logik und Präzision.

Kombinieren Sie es mit den unten aufgeführten ergänzenden Add-Ons, um Ihre EA Mastermind Ultimate Suite zu vervollständigen: EA Quantum IQ7 BackteST – Backtesting-Modul (kostenlos)

Oszillator IQ7 – Analytisches Add-On (kostenlos)

AI Ribbon IQ7 – Visual Intelligence Layer (kostenlos)

EA Quantum IQ7 ALL in ONE – Wo künstliche Intelligenz zu echter Strategie wird. ------------------------------------------------------------------------------------ B. EA Quantum IQ7 BackteST (kostenlos) ------------------------------------------------------------------------------------

Entdecken, testen und perfektionieren Sie Ihre Strategie Erleben Sie die volle Logik von EA Mastermind ohne Grenzen.

EA Quantum IQ7 BackteST ist Ihre Sandbox-Umgebung , in der Händler Handelskonfigurationen frei erkunden, experimentieren und verfeinern können – keine Lizenzeingabe erforderlich. Verwenden Sie diese Version, um Ihre profitabelsten Paar-/Zeitrahmenkombinationen zu identifizieren. Die flexible Engine spiegelt die echte EA Mastermind-Struktur wider und hilft Ihnen, Ihren Ansatz zu simulieren, zu analysieren und zu perfektionieren, bevor Sie live gehen. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um loszulegen: Laden Sie alle unten aufgeführten zugehörigen Module herunter. Beginnen Sie mit EA Quantum IQ7 ALL in ONE und verwenden Sie den ID-Code DEMO-101. Sobald Sie sich damit vertraut gemacht haben, wechseln Sie für umfassendere Experimente zu BackteST . Konzentrieren Sie Ihre Analyse auf aktuelle 1-Monats-Daten und H4–M5-Zeiträume. Identifizieren Sie Ihre stärksten Symbolkonfigurationen – geleitet von der Präzision des AI Mastermind . Kombinieren Sie es mit den folgenden Add-Ons für optimale Einblicke und Kontrolle: Oszillator IQ7

AI Ribbon IQ7

EA Quantum IQ7 BackteST – Das Trainingsgelände für Ihren nächsten Durchbruch. ------------------------------------------------------------------------------------ C. Oszillator IQ7 (kostenloses Add-On) ------------------------------------------------------------------------------------

Tiefer Marktmomentum-Analysator Wir stellen Oscillator IQ7 vor, ein leistungsstarkes analytisches Add-on, das entwickelt wurde, um die Tiefe und Genauigkeit Ihres EA Mastermind- Systems zu verbessern.

Dieses intelligente Tool visualisiert die zugrunde liegende Marktenergie und hilft Ihnen, Momentumverschiebungen, Erschöpfungszonen und Umkehrpotenzial mit bemerkenswerter Klarheit zu erkennen. Es wurde als analytisches Herzstück des Mastermind-Ökosystems konzipiert und arbeitet nahtlos mit EA Quantum IQ7 ALL in ONE und BackteST zusammen, sodass Händler nicht nur sehen können, wohin sich der Markt bewegt, sondern auch, warum er sich bewegt. Der Oscillator IQ7 ist perfekt für Händler, die vor der Ausführung tiefere Einblicke benötigen, und ist Ihr visuelles Tor zu intelligenteren, datengesteuerten Entscheidungen. Kombinieren Sie dies mit: EA Quantum IQ7 ALLES in EINEM

EA Quantum IQ7 BackteST

AI Ribbon IQ7

Oszillator IQ7 – Spüren Sie den Puls des Marktes, bevor er schlägt. ------------------------------------------------------------------------------------ D. AI Ribbon IQ7 (kostenloses Add-On) ------------------------------------------------------------------------------------

Visuelle Trendsynchronisation für das Mastermind-System Lernen Sie AI Ribbon IQ7 kennen, die letzte visuelle Intelligenzebene der EA Mastermind-Suite – entwickelt, um Marktrhythmus, -ausrichtung und -dynamik in einer intuitiven Anzeige darzustellen. Dieses elegante Add-on verbindet Ihre Analysetools und Handelslogik und hilft Ihnen, die Trendrichtung mühelos über mehrere Zeitrahmen und Symbole hinweg zu synchronisieren.

Es bietet eine klare, intelligente visuelle Darstellung, die Ihr AI Mastermind , AutoRobot und Smart Panel ergänzt und so das EA Mastermind-Ökosystem vervollständigt. Ob zur Analyse, Bestätigung oder für präzises Timing, AI Ribbon IQ7 verbessert die Entscheidungsfindung und hilft Ihnen, mit absolutem Vertrauen und Klarheit zu handeln. Kombinieren Sie dies mit: EA Quantum IQ7 ALLES in EINEM

EA Quantum IQ7 BackteST

Oszillator IQ7

AI Ribbon IQ7 – Die Kunst, Trends zu erkennen, bevor sie entstehen. ------------------------------------------------------------------------------------ Kostenlose Demo aktivieren – Erforderliche Einstellungen

Um die kostenlose Demodatei auf Ihrem Diagramm zu aktivieren (gemäß den Richtlinien von MQL5.com), ID-CODE = "DEMO-101" erfordert: Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.

Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading

---------------------- next ---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next ---------------------- + add: https:// api . telegram . org

----------------------next ---------------------- + add: https:// script . google . com



Benötigen Sie eine echte Lösung? Wenn Ihr Backtest (kurze Intervalle) mit 10.000 $ Einzahlung und 0,05 Losgröße zeigt 5 % monatlicher Gewinn , aber der absolute Drawdown nähert sich 50 %, bedenken Sie: Hinzufügen Eigenkapitalpuffer (mindestens 1x Einzahlung), oder

Reduzierung der Losgröße in den EA-Einstellungen. Kunden erhalten individuelle Strategieanweisungen nach dem Kauf. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Aktivierungen – Gewinnpotenzial maximieren Sie erhalten 5 EA-Aktivierungen . Verwenden Sie sie mit 2-5 Tage Intervalle über verschiedene Konten, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Empfohlen: Verwenden leistungsstarker VPS fähig, 5 MetaTrader auszuführen. Sie können jeden Broker verwenden, aber Testen Sie zuerst die Kompatibilität – einige Futures-Broker haben einzigartige Richtlinien. Geld-Zurück-Garantie Wenn Sie mit unserem Service oder Produkt unzufrieden sind innerhalb eine Woche , fordern Sie einfach eine Rückerstattung über MQL5-Support . Dies ist eine Standardfunktion von MQL5 und wird von uns voll unterstützt. Wenn Sie Nachweise für frühere Rückerstattungen benötigen, schreiben Sie uns einfach – wir sind transparent. Nach dem Kauf – wie geht es weiter? Senden Sie uns nach der Zahlung eine Nachricht, um Folgendes zu erhalten: Vollständige Einrichtungsanleitung und Kurzanleitung zur Gewinnstrategie.

Dein eindeutiger Aktivierungscode .

Hinweis: Ohne diese Option bleibt Ihr EA in Demo-Modus (ID-CODE = DEMO-101) . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktphilosophie

Wir glauben , dass moderner Handel intelligent, transparent und effizient sein sollte.

EA Mastermind ist nicht nur ein Roboter – es ist ein digitaler Mentor, der Ihnen helfen soll, den Markt zu verstehen und nicht nur darauf zu reagieren.

Erleben Sie, wie der Handel intelligenter, einfacher und lohnender sein kann.

Testen Sie EA Mastermind noch heute – denn Erfolg ist kein Glück, sondern eine Frage intelligenter Umsetzung.

