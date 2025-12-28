HOT Predator IQ7

HOT Predator IQ7 – Der smarte Jäger im Trading

Kostenlose Version – Entdecke deinen Instinkt, bevor du auf Premium umsteigst.

Bezahlbare Leistung. Premium-Intelligenz. 100 % kostenlos testen.

Wenn Sie die Premium-Version von „HOT Quantum IQ7 8 Symbols“ {/market/product/153368} und „EA Quantum IQ7 ALL in ONE“ { /market/product/153369} gesehen haben
Diese kostenlose Version dient als Einstiegsversion – sie wurde entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Kunst der visuellen Marktforschung zu erkunden, zu erlernen und zu beherrschen, bevor Sie auf die vollständige professionelle Suite upgraden.

------------------------------------------------------------------------------------------

Das Konzept

HOT Predator IQ7 ist mehr als nur ein Indikator – es ist ein visueller Handelsanalysator, der für Händler entwickelt wurde, die wie Profis denken, sehen und handeln wollen.
Jeder einzelne Aspekt ist darauf ausgelegt, Ihnen ein visuelles Verständnis des Marktes zu ermöglichen – mit Klarheit, Geschwindigkeit und Präzision.

Diese Edition wurde speziell entwickelt, um neuen Benutzern einen direkten Einblick in die Funktionsweise des Predator-Systems zu geben:

  • Üben Sie Backtesting mit realen Marktdaten

  • Verfeinere dein Timing-Gefühl.

  • Lerne, deine bevorzugten Währungspaare/Symbole und Zeiträume selbst auszuwählen.

  • Stärken Sie Ihr Vertrauen in Ihre analytische Herangehensweise.

Keine komplizierten Formeln – nur WYSIWYG-Visualisierung : Was Sie sehen, ist, was Sie bekommen.
Erkenne die Logik. Ziehe deine Analyse durch. Setze deine Ideen um.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hauptmerkmale

  • 8 Lieblingspaare – Automatische Überwachung mit detaillierten Berichten pro Zeiteinheit.

  • Tägliche Wendepunkte & Unterstützung/Widerstand – Aktuelle Daten für präzisere Analysen.

  • Synchronisation mehrerer Symbolpaare – Korrelationen zwischen Symbolen sofort erkennen.

  • Intelligentes Drag & Drop Trading Panel – Vereinfachte manuelle Steuerung direkt zur Hand.

  • Visueller Demonstrationsmodus – Entdecken Sie die wahre visuelle Intelligenz von Predator.

  • Nur virtuelles Konto (Demo-sicher) – Ideal zum Lernen, Experimentieren und Selbsttesten.

------------------------------------------------------------------------------------------

Für wen ist es geeignet?

  • Für Händler, die ohne finanzielles Risiko üben und Backtests durchführen möchten.

  • Fachleute, die ihre Präzision bei der Auswahl von Paaren und Zeitrahmen verbessern möchten.

  • Neue Nutzer, die das Predator-Ökosystem kennenlernen möchten, bevor sie die Premium-Version erwerben.

Für das beste Erlebnis empfehlen wir einen leistungsstarken Computer und einen Full HD-Bildschirm (1920x1080) .

------------------------------------------------------------------------------------------

Warum diese kostenlose Ausgabe existiert

Diese kostenlose Version wurde als Trainings- und Vorbereitungsplattform entwickelt.
Um Händlern zu helfen, Genauigkeit, Selbstvertrauen und Einsicht durch unabhängige Tests zu entwickeln, bevor sie auf die vollständige Premium-Version umsteigen.

Ihre Reise beginnt hier: Schärfen Sie Ihren Instinkt, erkunden Sie frei und entdecken Sie, wie sich intelligentes Trading anfühlen sollte .

------------------------------------------------------------------------------------------

Übernimm die Kontrolle über deine Jagd

Hör auf, dich auf das Glück anderer zu verlassen.
Lerne, analysiere und handle nach deinem eigenen Instinkt – mit der visuellen Kraft von HOT Predator IQ7.

Nach der Installation können Sie uns gerne kontaktieren – unser Support-Team begleitet Sie Schritt für Schritt, damit Sie Ihr erstes Predator-Erlebnis optimal nutzen können.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – Gratis-Edition
Trainiere deine Augen. Schärfe deine Instinkte.
Werde zum Jäger deines eigenen finanziellen Erfolgs.

Achtung: CyberBot-Mitglieder sollten bei der Nutzung von „ThinkBot IQ7“ für den Echtgeldhandel ihre Entscheidungen durch Erfahrung und Mustererkennung der wichtigsten Währungspaare optimieren. Die Grundlagen und die Handelspsychologie von GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI und Google AI Gemini unterstützen fundierte Entscheidungen. --- Sollten Störungen auftreten oder das Programm nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte in Ihrem MetaTrader die folgenden Punkte:

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK

