HiLoTren IQ7 – Intelligente Marktgrenzen und Pivot-Mapping

Definieren Sie Ihre Handelsebenen mit KI-Präzision.

HiLoTren IQ7 ist ein intelligenter , pivotbasierter Indikator , der Pivot-Punkte , Widerstands- (R1–R3) und Unterstützungszonen (S1–S3) automatisch direkt in Ihr Diagramm einzeichnet.

Es bietet einen klaren visuellen Rahmen zur Identifizierung von Marktgrenzen, Umkehrzonen und Trendfortsetzungsniveaus – alles in Echtzeit berechnet.

Hauptmerkmale

Auto-Pivot-Engine – berechnet sofort tägliche Pivots und R/S-Levels.

– berechnet sofort tägliche Pivots und R/S-Levels. Dynamische Zonenvisualisierung – adaptive Unterstützungs-/Widerstandslinien mit Zonenfärbung.

– adaptive Unterstützungs-/Widerstandslinien mit Zonenfärbung. Funktioniert mit jedem Symbol – Forex, Gold, Krypto und Indizes werden unterstützt.

– Forex, Gold, Krypto und Indizes werden unterstützt. Plug & Play-Setup – Einfachheit ohne Konfiguration.

– Einfachheit ohne Konfiguration. Ideal für Limit- und Stop-Orders – visualisieren Sie Einstiegszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, bevor der Preis reagiert.

Teil des IQ7-Handelsökosystems

Combine HiLoTren IQ7 with:

OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.

Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.

Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries. You can find these products in the Profile description: "BATIK" https://mql5 com/ru/users/BATIK

Zusammen bilden sie die IQ7-Serie , die komplexe Marktdaten in umsetzbare Handelsinformationen umwandelt.

Warum sich Händler für HiLoTren IQ7 entscheiden

• Automatische Erkennung von Pivot-, Widerstands- und Unterstützungszonen in Echtzeit

• Klare visuelle Struktur, die sich an die Volatilität anpasst

• Kein Neulackieren oder Verzögerungen – die Pegel bleiben konstant

• Perfekt für die Kombination mit Umkehr- oder Ausbruchsstrategien

Geld-Zurück-Garantie

Ihr Kauf ist durch die offizielle Geld-zurück-Garantie des MQL5.com-Administrators geschützt.

Kein Risiko. Kein Ärger. Volles Vertrauen.

Handeln Sie intelligenter. Reagieren Sie schneller. Definieren Sie Ihren Vorteil.

HiLoTren IQ7 – Verwandeln Sie jedes Marktniveau in eine klare Handelsmöglichkeit.

