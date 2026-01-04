HiLoTren IQ7
- Indikatoren
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Version: 61.0
- Aktualisiert: 4 Januar 2026
HiLoTren IQ7 – Intelligente Marktgrenzen und Pivot-Mapping
Definieren Sie Ihre Handelsebenen mit KI-Präzision.
HiLoTren IQ7 ist ein intelligenter , pivotbasierter Indikator , der Pivot-Punkte , Widerstands- (R1–R3) und Unterstützungszonen (S1–S3) automatisch direkt in Ihr Diagramm einzeichnet.
Es bietet einen klaren visuellen Rahmen zur Identifizierung von Marktgrenzen, Umkehrzonen und Trendfortsetzungsniveaus – alles in Echtzeit berechnet.
Hauptmerkmale
- Auto-Pivot-Engine – berechnet sofort tägliche Pivots und R/S-Levels.
- Dynamische Zonenvisualisierung – adaptive Unterstützungs-/Widerstandslinien mit Zonenfärbung.
- Funktioniert mit jedem Symbol – Forex, Gold, Krypto und Indizes werden unterstützt.
- Plug & Play-Setup – Einfachheit ohne Konfiguration.
- Ideal für Limit- und Stop-Orders – visualisieren Sie Einstiegszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, bevor der Preis reagiert.
Teil des IQ7-Handelsökosystems
Combine HiLoTren IQ7 with:
OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.
Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.
Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.
Zusammen bilden sie die IQ7-Serie , die komplexe Marktdaten in umsetzbare Handelsinformationen umwandelt.
Warum sich Händler für HiLoTren IQ7 entscheiden
• Automatische Erkennung von Pivot-, Widerstands- und Unterstützungszonen in Echtzeit
• Klare visuelle Struktur, die sich an die Volatilität anpasst
• Kein Neulackieren oder Verzögerungen – die Pegel bleiben konstant
• Perfekt für die Kombination mit Umkehr- oder Ausbruchsstrategien
Geld-Zurück-Garantie
Ihr Kauf ist durch die offizielle Geld-zurück-Garantie des MQL5.com-Administrators geschützt.
Kein Risiko. Kein Ärger. Volles Vertrauen.
Handeln Sie intelligenter. Reagieren Sie schneller. Definieren Sie Ihren Vorteil.
HiLoTren IQ7 – Verwandeln Sie jedes Marktniveau in eine klare Handelsmöglichkeit.
© 2025 IQ7-Projekt — Unterstützt durch die CyberBot AI Engine