Games Changer

GAMBLERS Games Changer – 20 Pairs in One, Prove it!

Is trading gambling??? Yes, if you realize that forex and capital market trading almost entirely resembles gambling. Within seconds, you can become wealthier—or lose everything just as quickly. This undeniable fact sparks endless debates. Some argue trading is just normal commerce with profit and loss, but statistics reveal that over 95% of traders suffer massive losses , while only about 5% manage consistent wins—mostly dominated by global fund managers.

Warum wird Trading mit Glücksspiel in Verbindung gebracht?

  • Rechtlich gesehen wird der Handel nicht als Glücksspiel eingestuft, da er strukturierte globale Finanzdaten umfasst.
  • Dennoch ähneln Volatilität, Hebelwirkung und Derivatesysteme dem risikoreichen Wetten frappierend.
  • Kursbewegungen im Sekundentakt machen langfristige Prognosen oft irrelevant.
  • In Wirklichkeit kann der Handel monatelang Gewinne abwerfen, die aber über Nacht verschwinden können.

Die Philosophie des Spieleveränderers

Games Changer erweist sich als Lösung für dieses Paradoxon. Wenn Trading Glücksspiel ist, dann ist Glücksspiel mit einer klugen Strategie der Weg zum Gleichgewicht.

  • Durch die gleichzeitige Aktivierung von 20 Währungspaaren ergänzen sich die meisten Preismuster.
  • Diversifizierung schafft ein Gleichgewicht, das weitaus stabiler ist als die Fokussierung auf ein einzelnes Währungspaar.
  • Das Prinzip ist einfach: Je mehr Daten verarbeitet werden, desto größer ist die Gewinnwahrscheinlichkeit.

Vorteile der Mehrpaarstrategie

  1. Reduziertes Risiko durch ein einzelnes Paar – keine Abhängigkeit von einem Paar, das sich plötzlich umkehren kann.
  2. Ausnutzung von Musterähnlichkeiten – die meisten Paare weisen ähnliche Tendenzen auf, und ihre Kombination erzeugt Harmonie.
  3. Höhere Gewinnwahrscheinlichkeit – bei 20 Paaren steigt die Chance, Gewinnpunkte zu erzielen, deutlich an.
  4. Kontrollierte Spielmentalität – Gewinnen und Verlieren gehören zum Spiel, aber die Balance wird gewahrt.

Mentale Vorbereitung & Strategie

  1. Entwickeln Sie eine algorithmische Engine, die in der Lage ist, mehrere Paare gleichzeitig zu verarbeiten.
  2. Bereiten Sie sich mental auf das Glücksspiel vor – denn Gewinnen und Verlieren sind unvermeidlich.
    Schon mit diesen beiden Schritten erschaffen Sie eine gewaltige Geldmaschine.

Projektangebot

  • Verwenden Sie ein Cent-Konto mit einem Guthaben von 10.000 $ und einem Kapital von nur 100 $.
  • Aktivieren Sie den Motor einmal täglich oder wechseln Sie zu einem anderen Paar.
  • Hierbei handelt es sich um ein Projekt, bei dem es darum geht, schnell Geld zu verdienen und innerhalb von einer Woche bis zu einem Monat eine Rendite von 100 % zu erzielen.
  • Für 10 Echtgeldkonten mit kleinen Einlagen stehen 10 Motoren zur Verfügung.
  • Sei nicht gierig – fang klein an.
  • Nehmen Sie vor dem Handel an unserem Briefing teil – Ihr Erfolg ist unsere Verantwortung.
  • Aktuell noch in der Vorverkaufsphase, und das Wachstum wird Sie überraschen, wenn Sie zögern.

Games Changer ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine Philosophie: Wenn Trading Glücksspiel ist, dann ist Glücksspiel mit einer Multi-Pair-Strategie der Weg, um Balance und echte Gewinnchancen zu finden.

Geschichtenerzählen – Die Reise eines Händlers

Vom Spieltisch zur algorithmischen Maschine

Stellen Sie sich einen Anfänger im Devisenhandel namens Alex vor. Voller Begeisterung begann er seine Forex-Karriere, überzeugt davon, dass sein bevorzugtes Währungspaar ihn zur finanziellen Freiheit führen würde. Doch die Realität holte ihn hart ein: Innerhalb einer Woche war sein Kapital aufgebraucht. Er fühlte sich wie am Spieltisch – er hatte alles auf eine Karte gesetzt und am Ende alles verloren.

Alex fragte sich: „Ist Trading wirklich etwas anderes als Glücksspiel? Oder ist es im Grunde dasselbe, nur verpackt in Wirtschaftsbegriffe und Candlestick-Charts?“

Die Antwort kam, als er das Konzept des „Game Changers“ entdeckte.

Wendepunkt: 20 Paare gleichzeitig

Alex erkannte, dass das Setzen auf ein einzelnes Paar so war, als würde man auf einen einzelnen Würfel setzen. Aber was wäre, wenn er 20 Paare gleichzeitig aktivieren würde?

  • Die meisten Paare weisen ähnliche Muster auf.
  • In Kombination ergeben sie ein   Gleichgewichtspunkt .
  • Er verließ sich nicht mehr auf eine einzige Richtung, sondern auf die kollektive Wahrscheinlichkeit.

    Alex fühlte sich wie ein Spieler, der plötzlich eine klügere Strategie gefunden hatte: nicht alle Chips auf einen Tisch zu setzen, sondern sie auf 20 Tische gleichzeitig zu verteilen.

    Eine neue Philosophie

    Trading ist immer noch Glücksspiel, aber mit Games Changer hat Alex einen Weg gefunden, intelligenter zu spielen.

    • Er entwickelte eine algorithmische Engine, die in verschiedenen Märkten funktioniert.
    • Er hatte sich mental darauf eingestellt, zu verlieren, aber auch, einen großen Sieg zu erringen.
    • Er bekräftigte die alte Weisheit: Gewinne lassen sich monatelang aufbauen, aber über Nacht können sie verschwinden.

      Alex hat nun keine Angst mehr. Durch die Diversifizierung sind seine Chancen höher.

      Projektangebot

      Alex teilt seine Erfahrungen:

      • Verwenden Sie ein Cent-Konto mit einem Guthaben von 10.000 $ und einem Kapital von nur 100 $.
      • Aktivieren Sie den Motor einmal täglich oder wechseln Sie zu einem anderen Paar.
      • Ziel ist eine Rendite von 100 % innerhalb von 1 Woche bis 1 Monat.
      • 10 Motoren für 10 echte Accounts verfügbar.

        Alex beendet seine Geschichte mit einem eindringlichen Satz:
        „Wenn Trading Glücksspiel ist, dann ist das Glücksspiel mit einer Multi-Pair-Strategie der Weg, um Balance und echte Gewinnchancen zu finden.“

        Attention:  For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---
        Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,
        for renters with a one-year contract.         [Terms and Conditions apply]
        Empfohlene Produkte
        Harvest FX
        Sayan Vandenhout
        4.56 (9)
        Experten
        Harvest FX VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
        FREE
        Lucifer HFT Gold
        Hossein Davarynejad
        4 (12)
        Experten
        //// LUCIFFER HFT GOLD /// Ultra-schneller Scalping EA für XAUUSD (M1) Link des besten Brokers für HFT GOLD https://vtm.pro/QJjeIz LUCIFFER HFT GOLD ist ein Hochfrequenz-Handelsroboter, der für das Scalping von Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er ist auf Geschwindigkeit, Präzision und Konsistenz in ruhigen und volatilen Märkten ausgelegt. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine stabile, realistische Leistung benötigen. LUCIFFER HFT GOLD funktioniert am besten,
        FREE
        SAAD TrendTracker
        Adnan Iqbal
        4.03 (34)
        Experten
        SAAD TrendTracker ist ein vollautomatischer EA. Er basiert auf den mathematischen Algorithmen Trend Tracker Indikator und SAADScalper. Der EA scalpt Pips durch seine starke Einstiegsstrategie, die auf SAADScalper basiert. Trades, die nicht erfolgreich gescrollt werden können, werden auf eine andere Art und Weise von einem einzigartig entwickelten Algorithmus behandelt, der auf dem Trend Tracker Indikator basiert. EA ist für M1, M5, M15 und M30 konzipiert. Er konsultiert den Tageschart für eine e
        FREE
        KingBoxGold
        Nguyen Cong Hoan
        Experten
        Laufende Konten 5000$ oder mehr Spezialisiert auf das Paar XAUUSD Lot - Startot . Auto-BUY-SELL - erlaubt zu kaufen oder zu verkaufen. Auto-Grid - EIN/AUS AutoLot - EIN/AUS TP - Gewinnmitnahme - Pips. SL - Kein Stoploss. Magie - Zahlenmagie. Kapitalverwaltung - EIN/AUS. GridStep - Raster ersetzen für Stoploss = Pips. Kommentar - KING Gewinn - $ Die Taktiken, die wir verwenden, sind immer profitabel. Probieren Sie es im Demokonto aus, bevor es live geht Gewinn von 20-30% pro Monat.
        FREE
        Stratos Bora
        Michela Russo
        4.71 (70)
        Experten
        Stratos Bora ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Er wurde entwickelt, um die Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikators zu nutzen, und bietet 12 Strategien, um den Stil jedes Händlers zu bedienen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Stratos Bora bietet Ihnen eine nahtlose Handelserfahrung und stellt sicher, dass Sie immer an der Spitze der Marktchancen sind. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich per mql
        FREE
        PZ Goldfinch Scalper EA
        PZ TRADING SLU
        2.73 (41)
        Experten
        Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
        FREE
        QuanticX Multi Indices Mt4
        QuanticX
        5 (1)
        Experten
        QuanticX MultiIndizes QuanticX MultiIndizes Willkommen bei QuanticX MultiIndices, einem Expert Advisor (EA), der Ihre Handelserfahrung mit vier bekannten Indizes optimiert: US500, US30, Nasdaq und DE30 (Dax). Unser Engagement für Transparenz und verantwortungsvollen Handel gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Ansatz für den algorithmischen Handel. Hauptmerkmale und Risikomanagement Zeitrahmen: QuanticX MultiIndices arbeitet ausschließlich auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen (1H). Risikomanage
        FREE
        Simple RSI Forex Trading Strategy
        Victor Manuel Valderrama Zamora
        4 (1)
        Experten
        Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
        FREE
        Reversal Monster Mini
        Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
        Experten
        Der fortschrittlichste und umfassendste EA für den Handel mit Trendumkehrungen/Pullbacks Es ist ein sehr profitabler EA, um Trendausbrüche zu handeln und Trades, Take-Profit, Stop-Loss, Move-to-Breakeven und Trailing-Stop zu verwalten. Der "Reversal Monster EA " handelt Reversal/Pullbacks, wenn der aktuelle Kurs des Paares auf ein vordefiniertes horizontales Niveau oder eine Trendlinie auf dem Währungs-Chart zurückfällt. Die Eröffnung der Position kann unmittelbar nach dem Pullback auf die ein
        FREE
        Night Scalper EA Lite
        Robots4Forex Ltd
        2.33 (3)
        Experten
        Der Night Scalper EA Lite ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der nachts handelt und sich auf die Preisumkehr stützt. Der EA handelt mit Marktaufträgen und hat die Option, Zeitmittelwertbildung zu verwenden, um die Leistung zu verbessern. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD mit dem M5-Zeitrahmen, aber auch auf AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF und wahrscheinlich vielen anderen. Ein VPS ist ratsam, wenn der Handel mit diesem System und einem niedrigen Spread und Kommission bas
        FREE
        EA Scalping Expert
        Gerard Valldosera Gomez
        3 (1)
        Experten
        Dies ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Dieser EA kann nicht im selben Konto ausgeführt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wollen, der täglich handelt, ist dies nicht, weil es Geduld erfordert, für ein paar Tage oder Wochen auf die richtige Gelegenheit zu warten, damit es zu handeln. Es nutzt die Volatilität der Preisbewegung.
        FREE
        Kusama
        Todd Terence Bates
        4.5 (2)
        Experten
        Kusama ist ein automatisiertes Handelssystem, das Candlestick-Muster in Kombination mit Berechnungen der Standardabweichung zum Eröffnen und Schließen von Geschäften verwendet. Dieser Expert Advisor wurde speziell für den USDJPY H1 Devisenmarkt entwickelt, um Aufträge automatisch zu eröffnen, zu überwachen, zu ändern und anzupassen. Die Einstiegssignale nutzen Shooting Star Candlestick-Muster und Hammer Candlestick-Muster . Long-Exit-Signale basieren auf den Bearish Engulfing Candlestick-Muster
        FREE
        Trend Analizer Bot
        Pavel Predein
        4.5 (2)
        Experten
        Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
        FREE
        Forex Seeker
        Sayan Vandenhout
        Experten
        Forex Seeker VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
        FREE
        CCI and ATR Trader
        Evgeniia Terekhova
        2.33 (3)
        Experten
        Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
        FREE
        The Arrow Scalper
        Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
        1 (2)
        Experten
        Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
        FREE
        CasinoMachine
        Christoph Karl Peter Engelhardt
        Experten
        Dies ist ein Glücksspiel Expert Advisor!! Er eröffnet nach dem Zufallsprinzip Trades auf Märkten, die in Ihrer Watchlist (links) stehen. Sie wählen aus, wie viel Sie riskieren wollen. Er nutzt den Zinseszins-Effekt. Beispiel: Beginnend mit $10 1. Handel + $10 -> $20 2. Handel + $20 -> $40 3. Handel + $40 -> $80 4. Handel + $80 -> $160 5. Handel + $160 -> $320 6. Handel + $320 -> $640 ... und so weiter! Wenn Sie den 17. Handel erfolgreich abgeschlossen haben, haben Sie über 1 Million Dollar!! (B
        FREE
        Mirror Copier Master MT4
        Agus Santoso
        5 (1)
        Utilitys
        TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
        FREE
        Eurusd Auto Trading Bot
        Gabriel Beaird
        4 (2)
        Experten
        Vollständig automatisiert und bereit, folgen Sie einfach den Anweisungen unten, um zu sehen, es funktioniert richtig. Viel Spaß! MINDESTKONTOGRÖSSE - $500 EMPFOHLENE KONTOGRÖSSE - $1000 Für EurUSD Handel auf 15M Kerze Für IG-Broker Ein anderer Broker, bei dem es funktioniert, ist OANDA, aber ich lasse meinen bei IG laufen. Alles, was Sie tun müssen, ist sicherzustellen, dass die obigen Angaben korrekt sind, und es dann auf EUR USD (15M) laufen zu lassen. Geht aus dem Eigenkapital in das Konto
        FREE
        PZ MA Crossover EA
        PZ TRADING SLU
        3.88 (25)
        Experten
        Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Es bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Positionsverwaltungseinstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal- und einen inversen Martingalmodus. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt Es implementiert z
        FREE
        EA Gap Catcher
        Mikita Kurnevich
        5 (3)
        Experten
        Lesen Sie mehr über meine Produkte EA Gap Cather- ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus, der auf der GAP (Preislücke) Handelsstrategie basiert. Dieses Phänomen tritt nicht oft auf, aber bei einigen Währungspaaren, wie z.B. AUDNZD, kommt es häufiger vor als bei anderen. Die Strategie basiert auf dem GAP-Pullback-Muster. Empfehlungen: AUDNZD TF M1 Hebelwirkung 1:100 oder höher Mindesteinlage 10 USD Parameter: MinDistancePoints - Mindesthöhe des GAPs PercentProfit - Prozentsatz des Gew
        FREE
        Vanexio
        Sayan Vandenhout
        Experten
        VANEXIO VERWENDET DEN TRENDWELLEN-INDIKATOR, DER DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN KANN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN, UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
        FREE
        Implied Trader
        Ciprian Ghebanoaei
        Experten
        Implied Trader ist ein vollautomatischer, professioneller Handelsroboter, der speziell für den Devisenmarkt AUDCAD M30 Timeframe entwickelt wurde . Für den EA ist keine Parameterkonfiguration erforderlich. Lediglich die Größe des Lots, das Sie verwenden möchten, muss ausgewählt werden. 0,1 ist die vorgeschlagene Lotgröße für ein $2000-Konto. Sie können die Lotgröße entsprechend erhöhen, wenn Ihr Konto mehr Geld hat. Es gibt einen intelligenten Algorithmus, der den Trend erkennt. Auf der Grundlag
        FREE
        Long Waiting MT4
        Aleksandr Davydov
        Experten
        Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
        FREE
        Project Tiptop
        Joel Protusada
        Experten
        T I P T O P Tiptop ist ein trendfolgender Expert Advisor, der eine eigene Analyse und einen eigenen Algorithmus verwendet. Es wird kein Indikator verwendet, um den Einstiegspunkt zu analysieren. Er basiert nur auf den Bewegungen der einzelnen Kursbalken und dem Schlusskurs. Dieselbe Logik gilt für den "Volatility Watcher". Für den Ausstiegsplan wird die proprietäre Sequence-Methode verwendet und die Cut-Losses-and-let-the-Profit-Run-Strategie umgesetzt. Sie werden überrascht sein,
        FREE
        Morning Luck
        Pavel Predein
        4.8 (5)
        Experten
        Automatisches Handelssystem, das auf dem morgendlichen Flat-Indikator basiert, setzt schwebende Orders an den Grenzen des Nachtkanals .Alle Trades haben einen festen Stop-Loss und Take-Profit .Das gehandelte Paar GBPUSD H1, kann nach Optimierung auch auf andere Instrumente angewendet werden. Der EA enthält einen schaltbaren Flat-Indikator .Die Betriebszeit des Roboters in den Eingabeparametern entspricht (+2GMT). bei Umstellung auf Sommerzeit müssen Sie die Zeit manuell anpassen. * Standardei
        FREE
        Grid Assistant Pro
        Alessandro De Cristofaro
        Utilitys
        Grid Assistant Pro - Dienstprogramm zur Verwaltung von Grid-Strategien auf MetaTrader 4 Grid Assistant Pro ist ein professionelles Dienstprogramm , das Händlern hilft, unidirektionale Grid-Strategien direkt vom MT4-Chart aus zu verwalten und zu überwachen. Es bietet ein visuelles Dashboard , klare Kontrollen und automatische Risikoschutzfunktionen für einen präzisen und effizienten Grid-Betrieb. Hauptmerkmale Visuelles Dashboard Metriken in Echtzeit: Saldo, Eigenkapital, variabler P/
        FREE
        Super MataELang Limited
        Agus Wahyu Pratomo
        Experten
        EA SUPER MATAELANG Begrenzt Großes Promo Für 5 erste Käufer erhalten $65 Preis ==>> nächsten Preis wird bis zu $XXXXX Dies ist die kostenlose Version von EA SUPER MATAELANG PRO Sie kann die Lotsize nicht einstellen. Standardmäßig ist 0.001. Bitte kaufen Sie die Pro Version Link Pro Version : https://www.mql5.com/en/market/product/87076 Dieser EA verwendet einige sehr anspruchsvolle Indikatoren. Er kann die Trendrichtung mit hoher Genauigkeit erkennen. Es hat auch ein Sicherheitssystem, um zu a
        FREE
        Skull Per
        Che Jeib Che Said
        4 (1)
        Experten
        Schädel Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products Dies ist ein voll funktionsfähiger Expert Advisor. Er ist für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren mit geringem Spread gedacht. Er nutzt die Scalping-Technik für schnelle Gewinne und ist mit einfachen Eingabeparametern leicht zu bedienen. Eingabe Max Spread: maximal zulässiger Spread für den Handel. Magic No: eindeutige Expertennummer. Lot: Größe des Lots. Lot-Multiplikator: Größe des nachfolgenden Lots durch Multiplika
        FREE
        Grid Averaging Pro MT4
        Mean Pichponreay
        Experten
        Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
        Käufer dieses Produkts erwarben auch
        AI Forex Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.69 (13)
        Experten
        AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
        Quantum Emperor MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        4.85 (171)
        Experten
        Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
        Vortex Gold MT4
        Stanislav Tomilov
        5 (20)
        Experten
        Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
        Quantum King MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (1)
        Experten
        Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
        Jesko
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        Experten
        Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
        Aura Black Edition
        Stanislav Tomilov
        4.6 (20)
        Experten
        Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
        Goldex AI
        Mateo Perez Perez
        4.29 (28)
        Experten
        Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
        EA Gold Stuff
        Vasiliy Strukov
        4.73 (1071)
        Experten
        EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
        Golden Mirage mt4
        Michela Russo
        5 (2)
        Experten
        Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
        Gold Emperor EA
        Dmitriq Evgenoeviz Ko
        2 (1)
        Experten
        Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
        EA Game Changer
        Vasiliy Strukov
        5 (3)
        Experten
        Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
        Trend AI EA
        Ramil Minniakhmetov
        4.86 (42)
        Experten
        Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
        XG Gold Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.32 (38)
        Experten
        Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
        The Golden Way
        Lin Lin Ma
        Experten
        The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
        Advanced Multi Scalping EA m
        DMITRII GRIDASOV
        5 (1)
        Experten
        ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
        The Gold Reaper MT4
        Profalgo Limited
        4.58 (31)
        Experten
        PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
        Bazooka EA
        Davit Beridze
        Experten
        Bazooka EA – Trend- und Momentum-Expert Advisor für MT4 Die Standardeinstellungen sind für den Backtest des EA auf GOLD M5 (Methode Open Prices) für den Zeitraum von Anfang 2024 bis heute konfiguriert. Die optimalen Einstellungen für andere Timeframes finden Sie im Kommentarbereich. Bazooka EA   ist ein vollautomatischer Expert Advisor für   MetaTrader 4 , der für den Handel von   gerichteten Marktbewegungen   entwickelt wurde. Der EA kombiniert   Trendbestätigung   mit   Momentum-Filterung , um
        Javier Gold Scalper V2
        Felipe Jose Costa Pereira
        5 (3)
        Experten
        Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
        Theranto v3
        Hossein Davarynejad
        Experten
        ////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
        EA Black Dragon
        Ramil Minniakhmetov
        4.75 (562)
        Experten
        EA Black Dragon arbeitet mit dem Black Dragon-Indikator. Der Expert Advisor eröffnet einen Deal anhand der Farbe des Indikators, dann ist es möglich, das Ordernetzwerk aufzubauen oder mit einem Stop-Loss zu arbeiten. Die Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Alle Einstellungen finden Sie hier! Empfehlungen Währungspaare EURUSD GBPUSD  Zeitrahmen M15  Empfohlene Einzahlung 1000 Dollar oder Cent  Empfohle
        Capybara
        Sergey Kasirenko
        4.71 (52)
        Experten
        Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
        The Infinity EA MT4
        Abhimanyu Hans
        3.77 (31)
        Experten
        KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
        EA Legendary Scalper MT4
        Ruslan Pishun
        Experten
        Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
        Blox
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        5 (2)
        Experten
        Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
        Gold King AI MT4
        Rodrigo Arana Garcia
        5 (1)
        Experten
        Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
        Goldzilla Scalping
        Gun Gun Gunawan
        1 (1)
        Experten
        Goldzilla Skalpierung M1 Mein Portfolio prüfen MQL5 Algo-Handelsgemeinschaft https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professioneller Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) , der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) mit einer Scalping-Strategie auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um kurzfristige Preisbewegungen auf dem hochvolatilen Goldmarkt zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontroll
        XAU Flux MT4
        Burak Baltaci
        Experten
        XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
        ORIX mt4
        Leonid Arkhipov
        5 (1)
        Experten
        ORIX System —  ist ein algorithmisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar GBPUSD im Zeitrahmen M5 entwickelt und optimiert wurde und auf einer tiefgehenden Analyse der Marktstruktur und des Preisverhaltens basiert. Der Expert Advisor verwendet keine standardmäßigen Indikatorsignale und handelt nicht nach vereinfachten Vorlagen. Die Grundlage des Systems bildet eine eigene Logik zur Bestimmung des Marktkontexts, die auf den Prinzipien von Impuls, Pause, Liquidität und Preisreaktion
        Fundamental Trader
        Sara Sabaghi
        4.82 (17)
        Experten
        Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
        Gann Gold EA MT4
        Elif Kaya
        5 (2)
        Experten
        Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
        Weitere Produkte dieses Autors
        GaMBLeRs
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experten
        GaMBLeRs – Intelligente Handelsmaschine für exponentielles Kontowachstum [   Quantenhandelsmaschine]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs ist ein Expert Advisor (EA) für Trader mit hoher mentaler Stärke, die wissen, dass Erfolg an den Finanzmärkten Mut, Risikobereitschaft und eine disziplinierte Strategie erfordert. Dieses Produkt kombiniert künstliche Intelligenz, ein interaktives Bedienfeld und automatisierte Handelssysteme, um exponentielles Kontowachs
        Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (4)
        Experten
        Predator IQ7 – Der smarte Jäger im Trading We are looking for       erfahrene Jäger       bereit, die       Predator IQ7       — ein fortschrittlicher visueller Handelsanalysator, der sorgfältig auf Anfrage von       professionelle Händler weltweit   . Angetrieben von       Out-of-the-Box-Navigator-Tools   , Predator IQ7 bietet ein Erlebnis, das nicht nur leistungsstark, sondern auch       intuitiv und süchtig machend       auf Ihren analytischen Instinkt. Es ist schwer, alle seine Fähigkeiten
        FREE
        HiLoTren IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Indikatoren
        HiLoTren IQ7 – Intelligente Marktgrenzen und Pivot-Mapping Definieren Sie Ihre Handelsebenen mit KI-Präzision. HiLoTren IQ7 ist ein intelligenter   , pivotbasierter Indikator   , der   Pivot-Punkte   ,   Widerstands- (R1–R3)   und   Unterstützungszonen (S1–S3)   automatisch direkt in Ihr Diagramm einzeichnet. Es bietet einen klaren visuellen Rahmen zur Identifizierung   von Marktgrenzen, Umkehrzonen und Trendfortsetzungsniveaus   – alles in Echtzeit berechnet. Hauptmerkmale   Auto-Pivot-Engine
        FREE
        HOT Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experten
        HOT Predator IQ7 – Der smarte Jäger im Trading Kostenlose Version – Entdecke deinen Instinkt, bevor du auf Premium umsteigst. Bezahlbare Leistung. Premium-Intelligenz. 100 % kostenlos testen. Wenn Sie die   Premium-Version   von „HOT Quantum IQ7 8 Symbols“ {/market/product/153368} und „EA Quantum IQ7 ALL in ONE“ {   /market/product/153369}   gesehen haben Diese   kostenlose Version   dient als   Einstiegsversion   – sie wurde entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Kunst der visuellen
        FREE
        XBot Quantum IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experten
        Hey, Händlerkollege! Das ist keine gewöhnliche Werbeaktion. Das ist Insiderwissen von jemandem, der selbst schon in derselben Situation war. Wir bieten Ihnen nicht einfach nur ein Produkt – wir geben Ihnen die Schlüssel zu einer intelligenteren und erfolgreicheren Zukunft im Trading. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. Ja, dies ist nur ein kleiner Einblick in das, was wir
        EA Quantum IQ7 ALL in ONE
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experten
        It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
        Oscillator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Indikatoren
        EA Mastermind - Die intelligente All-in-One-Handelslösung Es ist an der Zeit, sich für Ihren Handelserfolg nicht mehr auf Glück zu verlassen. Lernen Sie EA Mastermind kennen - eine erstklassige Trading-Suite der nächsten Generation , die vom BATIK-Team entwickelt wurde, einem Kollektiv von Fachleuten für Marktanalyse, Algorithmik und intelligentes Trading-Design. EA Mastermind ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein revolutionäres Ökosystem , das drei intelligente Systeme
        FREE
        EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        Experten
        Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Vorschlag: Dieses Produkt ist sorgfältig auf praktische Anwendbarkeit ausgelegt, verzichtet auf theoretische Komplexität und verlässt sich ausschließlich auf das Unterbewusstsein als Beobachtungsreflex. Folglich wird das Gehirn Informationen von Natur aus au
        VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        Experten
        The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. „   Ai Panel Genius X   “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in einer fo
        Ai Panel Genius X4
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experten
        [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. „   Ai Panel Genius X   “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in einer fortschrittlichen WYSIWYG-Darstellung. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Trader kann ihn jeder mit der „unterschwelli
        GOLD Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experten
        Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Liebe Kollegin, lieber Kollege, wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren Expert Advisor (EA)-Roboter sind, der Ihnen ein monatliches Gewinnziel von mindestens 5 % garantiert und sich durch Transparenz und Authentizität auszeichnet, schlage ich Ihnen folgendes vor
        AI Stardust GOLD Farm Project
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experten
        “GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!” Produktübersicht Ai Stardust – GOLD FARM Project     is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across     10 autonomous accounts   . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With     50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator   , GOLD FARM generates massive probabilities that a
        Roulette 20 Pairs
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experten
        Roulette 20 Pairs — The Elite Arena - „Handel mit 20 Währungspaaren: Der Nervenkitzel des Roulettes, die Macht der Strategie.“ - „Dreh das Glücksrad – 20 Paare, unendliche Möglichkeiten.“ - „Erleben Sie den Adrenalinrausch des Tradings, als würden Sie Chips auf den Tisch legen – aber mit echter Kontrolle.“ - „Multi-Pair-Trading ist wie ein Roulettetisch: mehr Auswahlmöglichkeiten, mehr Gewinnchancen.“ - „Nicht nur Spekulation, sondern ein Wahrscheinlichkeitsspiel, das man meistern kann.“ Warum
        EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experten
        [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Vorschlag: Dieses Produkt ist sorgfältig auf praktische Anwendbarkeit ausgelegt, verzichtet auf theoretische Komplexität und verlässt sich ausschließlich auf das Unterbewusstsein als Beobachtungsreflex. Folgli
        VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        Experten
        The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   Autonomes Computing   ist ein intelligenter Computeransatz, der robotische und interaktive Anwendungen basierend auf ziel- und inferenzgesteuerten Mechanismen autonom ausführt. „   Ai Panel Genius X   “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in eine
        Ai Panel Genius X5
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experten
        [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. „   Ai Panel Genius X   “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in einer fortschrittlichen WYSIWYG-Darstellung. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Trader kann ihn jeder mit der „unterschwelli
        Auswahl:
        Keine Bewertungen
        Antwort auf eine Rezension