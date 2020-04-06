Games Changer
- Experten
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Version: 61.2
GAMBLERS Games Changer – 20 Pairs in One, Prove it!
Is trading gambling??? Yes, if you realize that forex and capital market trading almost entirely resembles gambling. Within seconds, you can become wealthier—or lose everything just as quickly. This undeniable fact sparks endless debates. Some argue trading is just normal commerce with profit and loss, but statistics reveal that over 95% of traders suffer massive losses , while only about 5% manage consistent wins—mostly dominated by global fund managers.
Warum wird Trading mit Glücksspiel in Verbindung gebracht?
- Rechtlich gesehen wird der Handel nicht als Glücksspiel eingestuft, da er strukturierte globale Finanzdaten umfasst.
- Dennoch ähneln Volatilität, Hebelwirkung und Derivatesysteme dem risikoreichen Wetten frappierend.
- Kursbewegungen im Sekundentakt machen langfristige Prognosen oft irrelevant.
- In Wirklichkeit kann der Handel monatelang Gewinne abwerfen, die aber über Nacht verschwinden können.
Die Philosophie des Spieleveränderers
Games Changer erweist sich als Lösung für dieses Paradoxon. Wenn Trading Glücksspiel ist, dann ist Glücksspiel mit einer klugen Strategie der Weg zum Gleichgewicht.
- Durch die gleichzeitige Aktivierung von 20 Währungspaaren ergänzen sich die meisten Preismuster.
- Diversifizierung schafft ein Gleichgewicht, das weitaus stabiler ist als die Fokussierung auf ein einzelnes Währungspaar.
- Das Prinzip ist einfach: Je mehr Daten verarbeitet werden, desto größer ist die Gewinnwahrscheinlichkeit.
Vorteile der Mehrpaarstrategie
- Reduziertes Risiko durch ein einzelnes Paar – keine Abhängigkeit von einem Paar, das sich plötzlich umkehren kann.
- Ausnutzung von Musterähnlichkeiten – die meisten Paare weisen ähnliche Tendenzen auf, und ihre Kombination erzeugt Harmonie.
- Höhere Gewinnwahrscheinlichkeit – bei 20 Paaren steigt die Chance, Gewinnpunkte zu erzielen, deutlich an.
- Kontrollierte Spielmentalität – Gewinnen und Verlieren gehören zum Spiel, aber die Balance wird gewahrt.
Mentale Vorbereitung & Strategie
- Entwickeln Sie eine algorithmische Engine, die in der Lage ist, mehrere Paare gleichzeitig zu verarbeiten.
- Bereiten Sie sich mental auf das Glücksspiel vor – denn Gewinnen und Verlieren sind unvermeidlich.
Schon mit diesen beiden Schritten erschaffen Sie eine gewaltige Geldmaschine.
Projektangebot
- Verwenden Sie ein Cent-Konto mit einem Guthaben von 10.000 $ und einem Kapital von nur 100 $.
- Aktivieren Sie den Motor einmal täglich oder wechseln Sie zu einem anderen Paar.
- Hierbei handelt es sich um ein Projekt, bei dem es darum geht, schnell Geld zu verdienen und innerhalb von einer Woche bis zu einem Monat eine Rendite von 100 % zu erzielen.
- Für 10 Echtgeldkonten mit kleinen Einlagen stehen 10 Motoren zur Verfügung.
- Sei nicht gierig – fang klein an.
- Nehmen Sie vor dem Handel an unserem Briefing teil – Ihr Erfolg ist unsere Verantwortung.
- Aktuell noch in der Vorverkaufsphase, und das Wachstum wird Sie überraschen, wenn Sie zögern.
Games Changer ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine Philosophie: Wenn Trading Glücksspiel ist, dann ist Glücksspiel mit einer Multi-Pair-Strategie der Weg, um Balance und echte Gewinnchancen zu finden.
Geschichtenerzählen – Die Reise eines Händlers
Vom Spieltisch zur algorithmischen Maschine
Stellen Sie sich einen Anfänger im Devisenhandel namens Alex vor. Voller Begeisterung begann er seine Forex-Karriere, überzeugt davon, dass sein bevorzugtes Währungspaar ihn zur finanziellen Freiheit führen würde. Doch die Realität holte ihn hart ein: Innerhalb einer Woche war sein Kapital aufgebraucht. Er fühlte sich wie am Spieltisch – er hatte alles auf eine Karte gesetzt und am Ende alles verloren.
Alex fragte sich: „Ist Trading wirklich etwas anderes als Glücksspiel? Oder ist es im Grunde dasselbe, nur verpackt in Wirtschaftsbegriffe und Candlestick-Charts?“
Die Antwort kam, als er das Konzept des „Game Changers“ entdeckte.
Wendepunkt: 20 Paare gleichzeitig
Alex erkannte, dass das Setzen auf ein einzelnes Paar so war, als würde man auf einen einzelnen Würfel setzen. Aber was wäre, wenn er 20 Paare gleichzeitig aktivieren würde?
- Die meisten Paare weisen ähnliche Muster auf.
- In Kombination ergeben sie ein Gleichgewichtspunkt .
- Er verließ sich nicht mehr auf eine einzige Richtung, sondern auf die kollektive Wahrscheinlichkeit.
Alex fühlte sich wie ein Spieler, der plötzlich eine klügere Strategie gefunden hatte: nicht alle Chips auf einen Tisch zu setzen, sondern sie auf 20 Tische gleichzeitig zu verteilen.
Eine neue Philosophie
Trading ist immer noch Glücksspiel, aber mit Games Changer hat Alex einen Weg gefunden, intelligenter zu spielen.
- Er entwickelte eine algorithmische Engine, die in verschiedenen Märkten funktioniert.
- Er hatte sich mental darauf eingestellt, zu verlieren, aber auch, einen großen Sieg zu erringen.
- Er bekräftigte die alte Weisheit: Gewinne lassen sich monatelang aufbauen, aber über Nacht können sie verschwinden.
Alex hat nun keine Angst mehr. Durch die Diversifizierung sind seine Chancen höher.
Projektangebot
Alex teilt seine Erfahrungen:
- Verwenden Sie ein Cent-Konto mit einem Guthaben von 10.000 $ und einem Kapital von nur 100 $.
- Aktivieren Sie den Motor einmal täglich oder wechseln Sie zu einem anderen Paar.
- Ziel ist eine Rendite von 100 % innerhalb von 1 Woche bis 1 Monat.
- 10 Motoren für 10 echte Accounts verfügbar.
Alex beendet seine Geschichte mit einem eindringlichen Satz:
„Wenn Trading Glücksspiel ist, dann ist das Glücksspiel mit einer Multi-Pair-Strategie der Weg, um Balance und echte Gewinnchancen zu finden.“Attention: For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,
for renters with a one-year contract. [Terms and Conditions apply]