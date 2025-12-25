XBot Quantum IQ7

Hey, Händlerkollege!

Das ist keine gewöhnliche Werbeaktion. Das ist Insiderwissen von jemandem, der selbst schon in derselben Situation war. Wir bieten Ihnen nicht einfach nur ein Produkt – wir geben Ihnen die Schlüssel zu einer intelligenteren und erfolgreicheren Zukunft im Trading.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Only 5% of our arsenal is public.

Ja, dies ist nur ein kleiner Einblick in das, was wir geschaffen haben. Aber selbst dieser winzige Ausschnitt reicht aus, um Ihr Spiel zu verändern.

Bis zu 95 % Rabatt auf EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE (/market/product/153369)

Dies ist kein gewöhnlicher Expert Advisor. Es handelt sich um ein präzise entwickeltes Werkzeug für Trader, die genug von falschen Signalen haben und echte, intelligente Kontrolle wünschen.

Zeitlich begrenztes Angebot. Begrenzte Teilnehmerzahl.

Wenn es weg ist, ist es weg. Und das zu verpassen, wäre ein schwerwiegender Fehler.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Chance zu verpassen, wäre ein großer Fehler.

Warum?

  • Dieses Produkt finden Sie nirgendwo sonst.
  • Keine falschen Signale
  • Keine manipulierte Geschichte
  • Keine Marketingtricks von EA

Wir verlangen nicht, dass Sie sofort glauben.

Testen Sie unser Engagement mit dem Originalprodukt und der 7-tägigen Testversion.


Warum ist EA_Quantum_IQ7 so besonders?

Entwickelt für visionäre Trader

Vergessen Sie manipulierte Backtests und leere Versprechungen. Dies ist für diejenigen, die den Markt verstehen und ihn mit Klarheit dominieren wollen.

3 Kernfunktionen, die den Handel neu definieren:

  1. Ai Mastermind Dashboard – Echtzeitsignale und technische Einblicke von einem intelligenten algorithmischen Gehirn.
  2. Praktisches Handelspanel – Manueller Handel intuitiv gestaltet durch einfache Drag-&-Drop-Bedienung.
  3. EA-AutoRobot – Automatisierter Handel, der das Verhalten mehrerer Währungspaare präzise nachbildet.

Lernen Sie, während Sie handeln

Jede Funktion wird mit einem Tutorial geliefert. Sie nutzen nicht nur ein Werkzeug – Sie erlangen Meisterschaft.

Testen Sie, bevor Sie vertrauen

Wir glauben an Transparenz. Testen Sie es 7 Tage lang kostenlos.

Geben Sie einfach ID_Code = DEMO-101 im Hauptmenü ein, um die Vollversion freizuschalten.

Free Use 7-Day – MT4 (/market/product/151261)

Wie man anfängt

  1. Laden Sie die kostenlose Demo herunter
  2. Geben Sie im Hauptmenü Folgendes ein: ID_Code = DEMO-101
  3. Algorithmus aktiviert & alle Funktionen freigeschaltet

Zusammenfassung des Prozesses

Ai Mastermind > Hilft Anfängern, Märkte innerhalb einer Woche vorherzusagen | > Echtzeitsignale + technischer Support

Handelspanel > Intelligentere Umgebung für den manuellen Handel | > Manueller Handel per Drag & Drop

EA-AutoRobot > Backtest zur Ermittlung des besten passenden Paares |

Nutzung & Einstellungen

• KI-Mastermind → lass es rotieren

• Handelspanel → Stopp l   oop bei H4

• EA-AutoRobot → Backtest → Anpassung → Forward-Test

Mit Predator IQ7 probieren Sie nicht einfach nur einen Expert Advisor aus – Sie lernen, den Markt intelligent zu verstehen.

Kluge Rezensenten werden belohnt. Werde Teil der BATIK-Community und zeichne dich als 5-Sterne-Rezensent aus.

Eine Nachricht von Ihrem BATIK-Verbündeten :

Dies ist nur ein Bruchteil dessen, was wir im Hintergrund aufgebaut haben. Aber wenn Sie ein echter Trader sind, werden Sie den Wert erkennen.

Warte nicht, bis die Tür sich schließt.

Lass dich nicht von anderen dazu verleiten, die Führung zu übernehmen, während du zögerst.

Werde Teil der BATIK-Community.

Sei der Händler, der handelt, wenn es darauf ankommt.

Solche Gelegenheiten gibt es nicht zweimal.

Vorteile

  • Transparenz – Vor dem Kauf testen
  • Lehrreich – Vollständige Tutorial-Videos
  • Praxis – Echte Erfahrung, nicht nur Theorie

Achtung: CyberBot-Mitglieder sollten bei der Nutzung von „ThinkBot IQ7“ für den Echtgeldhandel ihre Entscheidungen durch Erfahrung und Mustererkennung der wichtigsten Währungspaare optimieren. Die Grundlagen und die Handelspsychologie von GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI und Google AI Gemini unterstützen fundierte Entscheidungen. --- Sollten Störungen auftreten oder das Programm nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte in Ihrem MetaTrader die folgenden Punkte:

IMPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us :  mql5 com/ru/users/BATIK

Schlussbemerkung

EA AutoRobot wurde mit höchster Präzision entwickelt, um die Verhaltensmerkmale der meisten im Forex- und Derivatehandel gehandelten Assets zu erkennen und sich daran anzupassen. Seine Einzigartigkeit liegt in seiner Flexibilität: Er arbeitet unabhängig von bestimmten Währungspaaren oder Zeitrahmen. Dies eröffnet Ihnen vielfältige Möglichkeiten für Ihre eigenen Recherchen und Optimierungen und erlaubt Ihnen, die profitabelsten Handelskombinationen zu entdecken und zu identifizieren.

Wir ermutigen Sie, sich Zeit dafür zu nehmen   Backtesting   Nutzen Sie den Strategietester für verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen, um Ihr ideales Setup zu finden. Als Ausgangspunkt empfehlen wir:   EURUSD im H1-Zeitrahmen .

Wenn Sie auf ein wirklich   Handelssystem der nächsten Generation , erweitert mit   KI-Meister   Wir stehen Ihnen rund um die Uhr als persönlicher Berater zur Seite – jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Ihr Gewinn übersteigt Ihre Investition bei Weitem.


