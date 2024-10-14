Custom Alerts MT5

5

Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante

Visão geral
Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou perder boas oportunidades. Com suporte para todas as classes de ativos oferecidas pelo seu corretor, você pode configurar alertas sem digitar símbolos — basta selecionar a classe de ativo nas configurações.

1. Por que o Custom Alerts é altamente benéfico para traders

Monitoramento completo do mercado
Custom Alerts coleta e consolida sinais de Forex, Metais, Criptomoedas, Índices e até Ações (se compatíveis com seu corretor).
• Elimine a necessidade de alternar entre gráficos — receba notificações centralizadas e claras.

Alertas personalizados para sua estratégia
• Configure alertas com precisão. Seja para acompanhar picos de volume, limites de força ou movimentos extremos de preço, o Custom Alerts garante que você não perca sinais importantes.
• Integra-se perfeitamente às ferramentas da Stein Investments para uma análise mais profunda e decisões mais inteligentes.

Economia de tempo e eficiência
• Não é necessário observar gráficos o tempo todo. Deixe o Custom Alerts fazer a varredura do mercado para você — mesmo quando estiver longe do computador.

2. Como começar com o Custom Alerts

Instale e ative
• Abra sua plataforma MetaTrader e carregue o Custom Alerts em qualquer gráfico.
• Recomendamos rodar a ferramenta em um gráfico separado ou em um terminal dedicado (como VPS) para monitoramento contínuo.
• O indicador lê automaticamente os dados das ferramentas da Stein Investments, portanto, verifique se os componentes necessários estão ativados.

Defina os instrumentos
• Escolha as classes de ativos a serem monitoradas — de moedas e ouro até índices e criptomoedas — sem digitar nenhum símbolo manualmente.

3. Como o Custom Alerts funciona

Integração inteligente de dados
• Lê sinais do FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — dependendo das ferramentas licenciadas e ativadas.
• Consolida essas informações em alertas claros para todas as classes de ativos selecionadas.

Sistema de alertas em tempo real
• Verifica os ativos em tempo real e envia alertas por popup, som ou e-mail assim que as condições forem atendidas.

4. Casos de uso

Detecção de oportunidades em múltiplos mercados
• Monitore todos os mercados a partir de um único gráfico.
• Ideal para traders que acompanham múltiplos instrumentos como EURUSD, Ouro, DAX ou BTC.

Alertas baseados em estratégia
• Personalize a lógica: acompanhe tendências de força, dinâmica de volume ou sinais combinados.

Mantenha-se informado e à frente
• Receba alertas mesmo longe do terminal — e nunca mais perca oportunidades importantes.

5. Estrutura modular – Use apenas o que você precisa

O Custom Alerts exige fontes de dados adicionais (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power). Mas você só precisa de licenças para os indicadores relevantes aos filtros de alerta que configurar.
• Por exemplo, se deseja monitorar apenas o volume ou a volatilidade, basta ativar o FX Volume ou FX Dynamic.
• Esse modelo de licenciamento flexível torna o sistema acessível e adaptável à sua estratégia.

Prefere uma solução sem configuração?

Conheça a versão Custom Alerts AIO — uma solução completa com todos os indicadores necessários integrados internamente.
• Otimizada apenas para geração de alertas (sem gráficos), funciona imediatamente após a instalação.
• Nenhuma licença adicional é necessária — basta instalar e começar a monitorar todos os ativos.

6. Recursos e suporte

FAQ: Todos os tipos de alertas e opções de configuração estão explicados em detalhes com capturas de tela na FAQ do Custom Alerts.

Comunidade: Participe do nosso grupo de traders para trocar estratégias e tirar dúvidas.

Suporte: Precisa de ajuda? Nossa equipe está à disposição para orientá-lo na instalação, configuração e otimização.

Pronto para levar seu monitoramento de mercado para o próximo nível?
Instale o Custom Alerts hoje mesmo e experimente uma supervisão inteligente em tempo real — tudo em um único gráfico, totalmente adaptado à sua estratégia.

Atenciosamente,
Daniel & Alain

Comentários 9
Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.10.09 14:04 
 

Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.

xaxotf
296
xaxotf 2025.07.23 12:04 
 

You've created perfection in two indicators. The combination of Fxpower and Custom Alert with price action has taken my trading to another level! Congratulations and thanks for your magnificent contribution.

Paulo Proença
70
Paulo Proença 2025.03.27 20:52 
 

Amazing tool. Saves a lot of time and effort providing precise combined signals from outstanding FX Power, IX Power and FX Volumes. Even with a small acount it pays itself from day one. The support and tutorials provided by Stein Investments are simply outstanding, the very best you can find. Thank you so much.

