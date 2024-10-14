Custom Alerts MT5
- ユーティリティ
- Daniel Stein
- バージョン: 2.25
- アップデート済み: 19 8月 2025
- アクティベーション: 10
Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない
概要
Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。
1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由
オールインワンの市場監視
• Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。
• 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。
戦略に合わせたアラート構成
• ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラートを正確に設定できます。
• Stein Investments のツールと連携することで、より深い分析と洗練されたトレード戦略が可能です。
時間節約と効率化
• チャートに張り付く必要はありません。Custom Alerts が自動的に市場をスキャンし、あなたに代わって通知を行います。
2. Custom Alerts の始め方
インストールと起動
• MetaTrader プラットフォームを開き、任意のチャートに Custom Alerts をロードします。
• 常時監視には、別のチャートまたは VPS での使用を推奨します。
• Stein Investments のツールが必要となる場合がありますので、使用したい機能に応じてそれらを有効にしてください。
監視する銘柄を定義
• 通貨、金、指数、暗号資産など、監視対象とする資産クラスを選択します。シンボルを手入力する必要はありません。
3. Custom Alerts の仕組み
スマートなデータ統合
• FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power のいずれかを使用している場合、シグナルを自動的に読み取り、すべての選択された資産クラスにわたって統合されたアラートを生成します。
リアルタイムのアラートエンジン
• 市場をリアルタイムでスキャンし、条件が一致すると即座にポップアップ、音声、メールで通知します。
4. 主な活用例
マルチマーケットのセットアップ検出
• 単一のチャートであらゆる市場を監視可能。
• EURUSD、金、DAX、BTC など複数銘柄を追跡するトレーダーに最適です。
戦略ベースのアラート
• 通貨の強弱トレンド、ボリュームの変化、または複合条件に基づいてロジックを構成します。
いつでも情報を把握
• ターミナルから離れていてもアラートを受け取れるため、重要なチャンスを見逃しません。
5. モジュール式セットアップ — 必要なものだけを使用
Custom Alerts は、FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power のいずれかのインジケーターをデータソースとして利用します。
• ただし、使用するアラート条件に関連するインジケーターのみのライセンスがあれば十分です。
• たとえば、ボリュームやボラティリティのみを監視したい場合、FX Volume または FX Dynamic のみを有効化すれば済みます。
• 柔軟なライセンス構成により、戦略に応じたコスト最適化が可能です。
設定不要のソリューションをお探しですか？
Custom Alerts AIO バージョンをご覧ください — すべての必要なインジケーターが内部に組み込まれたオールインワン版です。
• アラート生成に最適化されており（チャート描画なし）、インストール後すぐに使用できます。
• 追加ライセンスは不要です — インストールするだけで、すべての資産クラスを監視可能です。
6. サポートとリソース
FAQ: すべてのアラートタイプと設定オプションは、Custom Alerts FAQ に詳細とスクリーンショット付きで解説されています。
コミュニティ: トレーダー向けチャットグループに参加して、戦略の共有や情報交換が可能です。
サポート: インストールや設定、最適化に関するご質問はいつでも承ります。
市場監視を次のレベルに引き上げましょう。
今すぐ Custom Alerts をインストールして、すべての市場を一括でリアルタイム監視し、自分の戦略に合わせて最大限に活用してください。
敬具
Daniel & Alain
Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.