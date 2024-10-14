Custom Alerts MT5

Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない

概要
Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。

1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由

オールインワンの市場監視
Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。
• 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。

戦略に合わせたアラート構成
• ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラートを正確に設定できます。
• Stein Investments のツールと連携することで、より深い分析と洗練されたトレード戦略が可能です。

時間節約と効率化
• チャートに張り付く必要はありません。Custom Alerts が自動的に市場をスキャンし、あなたに代わって通知を行います。

2. Custom Alerts の始め方

インストールと起動
• MetaTrader プラットフォームを開き、任意のチャートに Custom Alerts をロードします。
• 常時監視には、別のチャートまたは VPS での使用を推奨します。
• Stein Investments のツールが必要となる場合がありますので、使用したい機能に応じてそれらを有効にしてください。

監視する銘柄を定義
• 通貨、金、指数、暗号資産など、監視対象とする資産クラスを選択します。シンボルを手入力する必要はありません。

3. Custom Alerts の仕組み

スマートなデータ統合
• FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power のいずれかを使用している場合、シグナルを自動的に読み取り、すべての選択された資産クラスにわたって統合されたアラートを生成します。

リアルタイムのアラートエンジン
• 市場をリアルタイムでスキャンし、条件が一致すると即座にポップアップ、音声、メールで通知します。

4. 主な活用例

マルチマーケットのセットアップ検出
• 単一のチャートであらゆる市場を監視可能。
• EURUSD、金、DAX、BTC など複数銘柄を追跡するトレーダーに最適です。

戦略ベースのアラート
• 通貨の強弱トレンド、ボリュームの変化、または複合条件に基づいてロジックを構成します。

いつでも情報を把握
• ターミナルから離れていてもアラートを受け取れるため、重要なチャンスを見逃しません。

5. モジュール式セットアップ — 必要なものだけを使用

Custom Alerts は、FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power のいずれかのインジケーターをデータソースとして利用します。
• ただし、使用するアラート条件に関連するインジケーターのみのライセンスがあれば十分です。
• たとえば、ボリュームやボラティリティのみを監視したい場合、FX Volume または FX Dynamic のみを有効化すれば済みます。
• 柔軟なライセンス構成により、戦略に応じたコスト最適化が可能です。

設定不要のソリューションをお探しですか？

Custom Alerts AIO バージョンをご覧ください — すべての必要なインジケーターが内部に組み込まれたオールインワン版です。
• アラート生成に最適化されており（チャート描画なし）、インストール後すぐに使用できます。
• 追加ライセンスは不要です — インストールするだけで、すべての資産クラスを監視可能です。

6. サポートとリソース

FAQ: すべてのアラートタイプと設定オプションは、Custom Alerts FAQ に詳細とスクリーンショット付きで解説されています。

コミュニティ: トレーダー向けチャットグループに参加して、戦略の共有や情報交換が可能です。

サポート: インストールや設定、最適化に関するご質問はいつでも承ります。

市場監視を次のレベルに引き上げましょう。
今すぐ Custom Alerts をインストールして、すべての市場を一括でリアルタイム監視し、自分の戦略に合わせて最大限に活用してください。

敬具
Daniel & Alain

レビュー 9
Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.10.09 14:04 
 

Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.

xaxotf
296
xaxotf 2025.07.23 12:04 
 

You've created perfection in two indicators. The combination of Fxpower and Custom Alert with price action has taken my trading to another level! Congratulations and thanks for your magnificent contribution.

Paulo Proença
70
Paulo Proença 2025.03.27 20:52 
 

Amazing tool. Saves a lot of time and effort providing precise combined signals from outstanding FX Power, IX Power and FX Volumes. Even with a small acount it pays itself from day one. The support and tutorials provided by Stein Investments are simply outstanding, the very best you can find. Thank you so much.

