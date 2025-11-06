Smaf (Glatter AF)

Folgen Sie dem Markttrend, ohne das Diagramm mühsam analysieren zu müssen.

Setzen Sie Smaf einfach auf das Symbol, mit dem Sie handeln möchten, und lassen Sie es seine Arbeit machen.



Funktioniert gut auf volatilen und trendigen Märkten.

Automatische Berechnung der Losgrößen auf Basis von Risikoprozent und Risikodistanz

Trailing Stops werden auf Basis der aktuellen Volatilität implementiert

Automatische Schließung von Positionen, wenn sie riskant sind (Kauf- und Verkaufsmanagement)

Risiko:Gewinn-Verhältnis 1:3 stellt sicher, dass Gewinn- und Erholungsfaktoren gesund sind

Gesunde Metriken Backtesting so viel Sie wollen.





*Danke für all Ihre Unterstützung. Wird die kostenlose Promo für Smaf schließen, in der Hoffnung, Sie könnten die guten Nachrichten verbreiten und diesem Schöpfer helfen.





Viel Spaß beim Traden!