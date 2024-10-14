Custom Alerts MT5
- 实用工具
- Daniel Stein
- 版本: 2.25
- 更新: 19 八月 2025
- 激活: 10
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号
概述
Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据，Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。
1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助
一体化市场监控
• Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。
• 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。
根据策略定制提醒
• 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动，Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。
• 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。
节省时间，高效便捷
• 无需盯盘。Custom Alerts 会自动监控并提醒，即使您不在电脑前也能及时掌握市场动态。
2. 如何开始使用 Custom Alerts
安装与激活
• 打开 MetaTrader 平台，将 Custom Alerts 加载到任意图表。
• 我们建议将该工具运行在单独图表或 VPS 上，以便实现全天候市场监控。
• 指标会自动读取 Stein Investments 工具的数据，请确保所需组件已启用。
选择监控资产
• 无需输入任何品种代码，只需选择您希望监控的资产类别（如外汇、黄金、指数、加密货币等）。
3. Custom Alerts 的工作原理
智能数据集成
• 从 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power 中读取数据（仅需您已购买并启用的工具）。
• 将数据整合后，生成针对您所选资产类别的清晰信号提醒。
实时提醒引擎
• 实时扫描所有选定品种，一旦触发条件，即通过弹窗、声音或电子邮件提醒您。
4. 应用场景
多市场信号检测
• 在一张图表上同时监控多个市场。
• 适合追踪 EURUSD、黄金、德指或比特币等多个品种的交易者。
基于策略的提醒
• 自定义提醒逻辑：例如趋势强度、成交量动态或综合策略信号。
保持信息领先
• 即使您不在终端前，也可第一时间收到信号提醒，绝不错过交易机会。
5. 模块化架构 – 只使用您需要的功能
Custom Alerts 依赖 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power 作为数据源。
• 但您只需为实际启用的提醒逻辑购买相关指标授权。
• 例如：仅监控成交量或波动率时，只需启用 FX Volume 或 FX Dynamic。
• 灵活的授权机制可节省成本，并适应不同交易策略。
不想手动配置？
可选择 Custom Alerts AIO 版本 —— 所有所需指标已内嵌其中。
• 专为生成提醒而优化（不显示图表图形），开箱即用。
• 无需额外授权或安装其他工具，一次购买，全面监控。
6. 资源与支持
常见问题： 所有可用提醒类型及配置选项，均在 Custom Alerts FAQ 中详细说明，并配有截图。
社区支持： 加入交易者交流群，交流策略与实用经验。
技术支持： 如需协助安装、设置或优化，请随时联系我们。
准备好提升您的市场监控能力了吗？
立即安装 Custom Alerts，体验跨品种、实时、智能提醒带来的交易优势——在一张图表上实现全面掌控，按您策略量身定制。
Best regards,
Daniel & Alain
Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.