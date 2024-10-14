Custom Alerts MT5

Osiris AI MT5 Nestor Alejandro Chiariello 专家

你好，交易者，我严格按照真实结果设计了这个工具，基于我之前的几个策略，适应了外汇市场，因此它适应了机器学习的人工智能，也就是说，人工智能会读取参数，然后将它们咨询到我的策略，然后它会学习，以便条目质量更好，它还有一个可以恢复仓位的节点，您会发现的另一个创新之处是，一切都将以虚拟方式封装，即不会发送到服务器的数据止损、止盈等，都会以非常人性化的方式 其中最主要的两件事是我设计了 extractFeatures 和 trainModel 函数，这将负责设计蜡烛、解构 Slippage 并学习它如何移动以适应 Spread。 需要注意的是，我的策略开发是我作为专业交易员多年来设计的，加入了人工智能的自适应来优化性能，使其变得更好。 应该高度注意的是，这是真正的黄牛，利润将是真实的，通过止盈和止损进行控制 这样你的钱就会受到保护 您不需要有交易经验，我的工具是为初学者和专家设计的，只需两次简单的点击即可安装，因为它将像专业交易者一样完成工作 购买我的产品后，要求我获得最佳配置，您还可以在这里看到我的其他产品 MQL5 该人工智能主要针对那些想要替代方案并 24/5 工作的人，因