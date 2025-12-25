Becktester Telegram Signals for MT5
Aktualisiert: 29 Dezember 2025
Lesen Sie automatisch Signale von echten Telegram-Kanälen, analysieren Sie sie (Kauf/Verkauf/Einstieg/SL/TP) und führen Sie Backtests im MetaTrader 5 Strategy Tester durch. Überprüfen Sie das Parsing zuerst mit dem Live-Parsing-Testmodus.
Testmodus für mehrere Währungen in MT5.
Wichtige Informationen
Nachdem Sie das Produkt gekauft haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar auf der Produktseite, und ich werde Ihnen die Telegram Signal History Parser Datei zusenden. Diese Datei ist im Moment nicht öffentlich zugänglich und wird nur verifizierten Käufern zur Verfügung gestellt. Sie können eine Video-Demonstration, wie es funktioniert, in der Produktbeschreibung sehen.
Es gibt keinen Grund, die Demoversion herunterzuladen - sie wird im Strategy Tester nicht funktionieren. Diese Einschränkung besteht, weil der Hauptzweck dieses Produkts darin besteht, Telegram-Signale direkt im MetaTrader Strategy Tester zu testen. Wenn das Testen der Demoversion erlaubt wäre, würde dies die Notwendigkeit des Kaufs der Vollversion vollständig beseitigen.
Wichtigste Vorteile
- Telegram Login (persönliches Konto) - Verbindung zu öffentlichen/privaten Kanälen.
- Automatisches Parsing - extrahiert Buy/Sell, Entry, SL, Multi-TP Levels.
- Echtes Backtesting im MT5 - objektive Statistiken, bevor Sie echtes Geld riskieren.
- Live-Parsing-Testmodus - fügen Sie einen Nachrichtenlink oder Rohtext ein und sehen Sie sich die geparste Struktur an.
- Flexibles Mapping - z.B. GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC.
- Profi-Management - benutzerdefinierte SL/TP, Breakeven, Trailing (innerhalb des EA).
Wie es funktioniert
- Python Parser meldet sich bei Telegram an, liest Kanalnachrichten, analysiert Signale und exportiert signals.csv .
- MT5 EA lädt signals.csv und führt den Backtest durch (Visualisierung + vollständige Statistiken).
Test-Modus (Live-Parsing)
- Wählen Sie den Eingabetyp: Nach Link (z.B. https://t. me/test_signals/1234 ) oder Nach Text.
- Klicken Sie auf PreTest, um eine Vorschau der geparsten Struktur anzuzeigen und optional test_signal.csv zu speichern.
Backtest-Modus
- Wählen Sie Datumsbereich und Kanal; der Parser erstellt signals.csv .
- EA im MT5 Strategie-Tester ausführen
Beispiel Signal
GOLD KAUFEN @2385 SL 2375 | TP1 2390 | TP2 2395 | TP3 2400
Gegliedert als: Symbol: XAUUSD, Typ: BUY, Einstieg: 2385, SL: 2375, TP1-TP3 erkannt.
Statistiken & Berichte
- Total Trades, Gewinnrate %, Nettogewinn/-verlust
- Max Drawdown, Profit Factor, Durchschnittliches R:R, Durchschnittliche Handelsdauer
- CSV-Export: ergebnisse.csv
Einschränkung der Demo-Version
Die Market-Demo läuft mit eingeschränktem Backtesting (nur wenige Beispieltrades) und zeigt eine Aufforderung auf dem Chart: "Für ein vollständiges Backtesting von Telegram-Kanälen erwerben Sie bitte die Vollversion."
Anmerkungen
- MT5 Strategy Tester verarbeitet jeweils ein Symbol.
- CSV-Dateien ( signals.csv , test_signal.csv ) sollten in Terminal\Common\Files\signals.csv platziert werden, die Platzierung erfolgt automatisch.
- Die Überprüfung von Signalen über einen kopiergeschützten Link ist nur für öffentliche Kanäle verfügbar. Bei privaten Kanälen müssen Sie den Signaltext selbst umschreiben und in das Überprüfungsfenster einfügen.
That performance is a revolution in the world of Forex, my friend. I was suffering from free and paid signal channels due to the big show and motivational images, but after I implemented your programmed tool, all those masks fell off completely, and the real results appeared. Thank you so much. Just a very small amount protected me from thousands of fake subscriptions.