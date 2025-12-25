Becktester Telegram Signals for MT5

5
Becktester Telegram Signals - Telegram-Signale in echte Backtests verwandeln

Lesen Sie automatisch Signale von echten Telegram-Kanälen, analysieren Sie sie (Kauf/Verkauf/Einstieg/SL/TP) und führen Sie Backtests im MetaTrader 5 Strategy Tester durch. Überprüfen Sie das Parsing zuerst mit dem Live-Parsing-Testmodus.

Testmodus für mehrere Währungen in MT5.

Wichtige Informationen

Nachdem Sie das Produkt gekauft haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar auf der Produktseite, und ich werde Ihnen die Telegram Signal History Parser Datei zusenden. Diese Datei ist im Moment nicht öffentlich zugänglich und wird nur verifizierten Käufern zur Verfügung gestellt. Sie können eine Video-Demonstration, wie es funktioniert, in der Produktbeschreibung sehen.

Es gibt keinen Grund, die Demoversion herunterzuladen - sie wird im Strategy Tester nicht funktionieren. Diese Einschränkung besteht, weil der Hauptzweck dieses Produkts darin besteht, Telegram-Signale direkt im MetaTrader Strategy Tester zu testen. Wenn das Testen der Demoversion erlaubt wäre, würde dies die Notwendigkeit des Kaufs der Vollversion vollständig beseitigen.

Anleitung

Wichtigste Vorteile

  • Telegram Login (persönliches Konto) - Verbindung zu öffentlichen/privaten Kanälen.
  • Automatisches Parsing - extrahiert Buy/Sell, Entry, SL, Multi-TP Levels.
  • Echtes Backtesting im MT5 - objektive Statistiken, bevor Sie echtes Geld riskieren.
  • Live-Parsing-Testmodus - fügen Sie einen Nachrichtenlink oder Rohtext ein und sehen Sie sich die geparste Struktur an.
  • Flexibles Mapping - z.B. GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC.
  • Profi-Management - benutzerdefinierte SL/TP, Breakeven, Trailing (innerhalb des EA).

Wie es funktioniert

  1. Python Parser meldet sich bei Telegram an, liest Kanalnachrichten, analysiert Signale und exportiert signals.csv .
  2. MT5 EA lädt signals.csv und führt den Backtest durch (Visualisierung + vollständige Statistiken).

Test-Modus (Live-Parsing)

  • Wählen Sie den Eingabetyp: Nach Link (z.B. https://t. me/test_signals/1234 ) oder Nach Text.
  • Klicken Sie auf PreTest, um eine Vorschau der geparsten Struktur anzuzeigen und optional test_signal.csv zu speichern.

Backtest-Modus

  • Wählen Sie Datumsbereich und Kanal; der Parser erstellt signals.csv .
  • EA im MT5 Strategie-Tester ausführen

Beispiel Signal

GOLD KAUFEN @2385 SL 2375 | TP1 2390 | TP2 2395 | TP3 2400

Gegliedert als: Symbol: XAUUSD, Typ: BUY, Einstieg: 2385, SL: 2375, TP1-TP3 erkannt.

Statistiken & Berichte

  • Total Trades, Gewinnrate %, Nettogewinn/-verlust
  • Max Drawdown, Profit Factor, Durchschnittliches R:R, Durchschnittliche Handelsdauer
  • CSV-Export: ergebnisse.csv

Einschränkung der Demo-Version

Die Market-Demo läuft mit eingeschränktem Backtesting (nur wenige Beispieltrades) und zeigt eine Aufforderung auf dem Chart: "Für ein vollständiges Backtesting von Telegram-Kanälen erwerben Sie bitte die Vollversion."

Anmerkungen

  • MT5 Strategy Tester verarbeitet jeweils ein Symbol.
  • CSV-Dateien ( signals.csv , test_signal.csv ) sollten in Terminal\Common\Files\signals.csv platziert werden, die Platzierung erfolgt automatisch.
  • Die Überprüfung von Signalen über einen kopiergeschützten Link ist nur für öffentliche Kanäle verfügbar. Bei privaten Kanälen müssen Sie den Signaltext selbst umschreiben und in das Überprüfungsfenster einfügen.
Überprüfen Sie jeden Telegram-Kanal mit echten Zahlen - nicht mit Versprechungen. Testen Sie es jetzt mit Becktester Telegram Signals.

Bewertungen 1
Shady Shata
1483
Shady Shata 2025.12.27 15:24 
 

That performance is a revolution in the world of Forex, my friend. I was suffering from free and paid signal channels due to the big show and motivational images, but after I implemented your programmed tool, all those masks fell off completely, and the real results appeared. Thank you so much. Just a very small amount protected me from thousands of fake subscriptions.

Empfohlene Produkte
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Liquiditätskarte Übersicht Der Liquidity Map-Indikator ist ein fortschrittliches Visualisierungstool, das auf dem ICT Smart Money-Konzept basiert. Er identifiziert automatisch die täglichen Kauf- und Verkaufszonen sowie die Liquiditätsniveaus und zeigt an, wo der Preis auf der Grundlage des institutionellen Auftragsflusses wahrscheinlich umkehren oder sich fortsetzen wird. Es berechnet die wichtigsten Niveaus der täglichen Sitzung - wie das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt des Vortages - und l
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Optimal F Service
Semen Racheev
Utilitys
Optimaler F-Service Anwendungstyp: Dienst Funktionen der Anwendung: Berechnung des optimalen Anteils und Handelsvolumens, um ein maximales Wachstum der Aktienkurve zu erreichen, basierend auf den Ergebnissen früherer Geschäfte. Über diese Anwendung Das Kapitalmanagement ist die wichtigste und oft unterschätzte Komponente eines jeden Handelssystems. Richtiges Kapitalmanagement kann die Leistung Ihres Handelsalgorithmus verbessern - und manchmal sogar erheblich steigern. Diese Anwendung berechnet
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilitys
Berater für den Hedging-Handel oder den Paarhandel. Über ein praktisches Panel können Sie Positionen für die erforderlichen Handelsinstrumente und Lots eröffnen. Automatisch wird die Art des Handelskontos bestimmt - Netting oder Hedging. Advisor kann alle Positionen bei Erreichen von Gewinn oder Verlust (in den Einstellungen festgelegt) schließen. Zur Verlustkontrolle ist ein negativer Wert erforderlich (z. B. -100, -500 usw.). Wenn die entsprechenden Felder 0 sind, wird der EA diese Funkti
Mega Dashboard
Paul Anscombe
5 (4)
Indikatoren
Das ultimative Armaturenbrett Sparen Sie jetzt $10 - Normalpreis $79 Indikatoren sind nützlich für Händler, aber wenn Sie sie in ein Dashboard einbinden, das 28 Symbole auf einmal scannen kann, werden sie noch besser, und wenn Sie auch noch verschiedene Indikatoren und Zeitrahmen kombinieren können, um Ihnen synchronisierte Warnungen zu geben, dann werden sie fantastisch. Dieses einfach zu bedienende Dashboard bietet Ihnen 32 führende Indikatoren, die Sie einzeln oder zusammen verwenden können,
BluePrint Adaptive Trader
Stepan Sinic
Indikatoren
BluePrint Adaptive Trader - Professionelles Handelssystem Fortschrittliches Channel Trading System basierend auf unserem proprietären TrenderFlex PRO Algorithmus Erfahren Sie mehr über TrenderFlex PRO KEY FEATURES - TrenderFlex PRO Channel Technology - Fortschrittliche Channel-Berechnung basierend auf unserem bewährten Algorithmus - Adaptives Risikomanagement - Automatische TP/SL-Berechnung basierend auf der Channel-Breite - Win-Rate-Statistik - Echtzeit-Verfolgung der TP1-, TP2-, TP3-Erfolgsr
Twitter Model MMXM Indicator in ICT style for MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Twitter Model MMXM-Indikator (ICT-Stil) für MetaTrader 5 Der Twitter Model MMXM Indikator (ICT Style) für MetaTrader 5 wurde entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungszonen zu identifizieren, indem er wichtige Smart Money- und ICT-Konzepte verwendet. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Erkennung von Liquiditätslücken , Fair Value Gaps (FVGs) und CISD-Levels und bietet strukturierte Handelssignale auf der Grundlage des institutionellen Preisverhal
AutoLevels
Maxim Kuznetsov
Utilitys
Automatische Berechnung und Markierung von Widerstandsniveaus und Preisumkehrniveaus. Das Skript führt statistische Berechnungen durch und zeichnet ein regelmäßiges Raster, auf dem sich der Kurs im Diagramm bewegt. Diese Niveaus sind sehr stabil. Nutzen Sie sie für die Handelsplanung und für die Platzierung von Pending Orders. Wählen Sie einfach einen Zeitrahmen aus und AutoLevels zeigt die wichtigen Stellen des Charts in Form von horizontalen Linien an. Durchgezogene Linien zeigen "dichtere"
Zigzag X Fibo
Ian David Emmanuel Bello
Indikatoren
Das Hauptziel des ZigZag-Indikators besteht darin, signifikante Kursbewegungen hervorzuheben, indem kleinere Kursschwankungen herausgefiltert werden. Er ermöglicht die Visualisierung von Trends, indem er das "Marktrauschen" eliminiert, was Händlern helfen kann, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Hinzufügen des Fibonacci-Indikators, der ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den Finanzmärkten ist.
DataFeeder
Joao Paulo Euko
Utilitys
Hallo du, ich brauche deine Hilfe! Werden Sie mein Schirmherr, lassen Sie uns das möglich machen! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Dieser Expert Advisor kopiert die Daten ("symbol,last,bid,ask") der Assets, die in der Liste platziert wurden und funktioniert nur, wenn der Markt geöffnet ist. Dieser EA ist kein DDE- oder RTD-Link, die Informationen werden nicht in Echtzeit an Excel weitergegeben. Der EA hat eine Verzögerung von 30 Sekunden
FREE
Professional management and graphic tool
Mohsen Bin Abdul Rahman Bin Yahya Akrimi
Utilitys
Professioneller P/L-Rechner & Risiko-Belohnungs-Tool **Die komplette Lösung für das Handelsmanagement, die zwei leistungsstarke Tools in einem vereint! Was Sie bekommen : Fortgeschrittener P/L-Rechner - Gewinn-/Verlustverfolgung in Echtzeit mit Prozentsatz - Automatische Berechnung des Break-Even-Preises - Risikostufen: -10%, -20% Verlustlinien werden im Chart angezeigt - Gewinn-Ziele: +10%, +20% Gewinnlinien - Vollständige Positionsaufschlüsselung (Kauf-/Verkaufspositionen, Swap, Nett
My Point MT5
Claudia Ramona Angerer
Indikatoren
Diagnose von Major und Minor Pivot Trenderkennung mit vielen Signalen Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Einstellungen: Back Show: Die Anzahl der angezeigten Kerzen Wenn Sie irgendwelche Anpassungen benötigen oder Fragen oder Vorschläge haben, schreiben Sie mir eine Nachricht Wie man handelt: Blau: Verkaufssignal Rot: Kaufsignal Blau und Rot gleichzeitig: kein Signal Ausstiegssignal: Umgekehrtes Signal
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indikatoren
CrossMaster PRO - Wo sich Trends offenbaren CrossMaster PRO ist ein Präzisionsindikator, der entwickelt wurde, um kritische Momente zu erkennen, in denen sich die Marktrichtung zu ändern beginnt. Durch die Überwachung der Interaktion zwischen zwei gleitenden Durchschnitten liefert er klare Signale genau dann, wenn das Timing am wichtigsten ist. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die mehr Wert auf Klarheit als auf Rauschen legen, und verwandelt einfache Überkreuzungen in verwertbare Erken
SkyGeniX
ʿAsm Mhmd Samy Asmaʿyl Rmdan
Utilitys
SkyGeniX: Innovative Lösungen für intelligente Automatisierung SkyGeniX ist ein hochmodernes Tool, das Ihre Arbeitsabläufe durch intelligente Automatisierung vereinfacht und verbessert. Ganz gleich, ob Sie komplexe Aufgaben verwalten oder die Leistung optimieren wollen, SkyGeniX bietet eine nahtlose, benutzerfreundliche Erfahrung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: Intelligente Optimierung : Steigern Sie die Effizienz und erreichen Sie Ihre Ziele s
FREE
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der auf Ichimoku-Indikatoren basiert und darauf programmiert ist, starke Trendmomente zu erkennen und präzisere Einstiegsentscheidungen für eine bessere Performance zu gewährleisten. Er bietet optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf der prozentualen Preisänderung oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Momenten sowie Lot-Skalierung basierend auf dem Saldowachstum. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, u
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Timeframe Zoom, The Third Screen, ist ein Expert Advisor, der mit Heiken-Ashi-Kerzen auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Charts arbeitet. Der 15-Minuten-Chart dient als Auslöser für Trades. Er kauft an Tagen mit blauen Kerzen und verkauft an Tagen mit roten Kerzen. Er stellt sicher, dass der potenzielle Trade über oder unter einem gleitenden Durchschnitt auf dem Stunden-Chart liegt und verwendet die MACD- und CCI-Indikatoren auf dem 15-Minuten-Chart zur Bestätigung des Einstiegs. Er schließt P
Ice Pivot points
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilitys
Pivot-Punkte sind schon seit langem eine Handelsstrategie, die ursprünglich von Parketthändlern verwendet wurde. Mit dieser Methode können Sie anhand einiger einfacher Berechnungen nachvollziehen, wohin sich der Markt an einem Tag entwickelt. Der Pivot-Punkt bei der Pivot-Punkt-Methode ist der Wendepunkt der Marktrichtung während des Tages. Eine Reihe von Punkten lässt sich durch einfache Berechnung des Höchst-, Tiefst- und Schlusskurses des Vortages ermitteln. Diese Punkte können wichtige Unt
FREE
StudentK Sync Chart
Chui Yu Lui
Indikatoren
--- StudentK Sync Chart --- 1. Diagramme zur gleichen Zeit verschieben 2. Cross-Check zwischen verschiedenen Symbolen und Timeframes 3. Planen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien --- Kontext --- StudentK wird nicht als Meister oder K Sir für eine erfahrene Person bezeichnet, die behauptet, immer zu gewinnen. (Aber viele Trader sollten die Tatsache kennen, dass dies selten der Wahrheit entspricht, besonders in schwankenden Zeiträumen) StudentK ist eine Gruppe langjährig erfahrener Trader, die e
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Utilitys
Müssen Sie mehrere Positionen/Trades gleichzeitig eröffnen? Wir haben Ihre einfache Lösung erstellt. Sie können jetzt mehrere Positionen gleichzeitig eingeben. Sie können Ihre Lotgröße, die Anzahl der Positionen, Take-Profit und Stop-Loss festlegen. Beispiel: Sie möchten 3, 5, 10 oder beliebig viele Positionen mit einer bestimmten Losgröße kaufen. Sie können dies jetzt tun, indem Sie einfach auf die Schaltfläche „Kaufen“ tippen. Oder Beispiel: Sie möchten 3, 5, 10 oder beliebig viele Positionen
HenGann
Ehsan Kariminasab
Experten
Hengann Sq, mit künstlicher Intelligenz, mathematische Algorithmen, Fibonacci, 9 Gann und Fibonacci-Quadrat-Strategie, die es uns ermöglicht, Gewinnrate von 200% Gewinn pro Monat haben. Erstinvestition für Mindestkapital von $ 100 bis $ 1000, können Sie das Volumen, Datum, Stunde, Tag und Gewinn-Limit einzustellen. einstellbare Gewinn-Limit in beiden kaufen und verkaufen Positionen. Sie können Aufträge in allen Zeitrahmen von 5 Minuten bis zu einer Woche platzieren. Eine weitere Anpassung ermö
Binance Quotes Downloader
Vladimir Mametov
Utilitys
MQL5-Skript zum Herunterladen von historischen Daten von Binance auf MetaTrader 5. Erstellt benutzerdefinierte Symbole mit Unterstützung für mehrere Zeitrahmen und inkrementelle Updates. Funktionsweise : Herunterladen von Daten von Binance API (Spot- und Futures-Märkte) Erstellt und verwaltet benutzerdefinierte MT5-Symbole Unterstützt die Zeitrahmen M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 Implementiert inkrementelle Updates mit intelligentem Datenmanagement Konfiguriert 24/7 Handelssitzungen für K
High frequency Arbitrage
Yan Jian Luo
Experten
Hochfrequenz-Arbitrage-Bürstenaufträge! Achtung! Achtung! Achtung! Für Brushing-Orders sind Low-Cost- und Low-Point-Plattformen erforderlich. Bitte erst prüfen und dann den Handel simulieren. Führen Sie nicht direkt den tatsächlichen Handel durch und testen Sie geeignete Handelsvarianten Eine Reihe von Arbitrage-Brushing-Strategien, die nach jahrelanger Forschung und Entwicklung entwickelt wurden Vorgeschlagene Sorte von Gold
Bitcoin Martingal Moving Average
Luis Ruben Rivera Galvez
Experten
Send me a message so I can send you the setfile Robuster Roboter mit mehreren verfügbaren Konfigurationen, Verwenden Sie es mit BTC in einem 10-Minuten-Zeitrahmen mit den Einstellungen im Screenshot unten. Beim Kauf des Expertenroboters haben Sie das Recht, Änderungen anzufordern, um den Bot weiter zu verbessern. Hauptmerkmale Strategie für den Crossover des gleitenden Durchschnitts: Der EA verwendet zwei gleitende Durchschnitte (MA1 und MA2), um Handelssignale zu generieren. Ein Übergang
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilitys
Chart Walker X Engine | Maschinengesteuerte Instinkte Leistungsstarke MT5-Chartanalyse-Engine, ausgestattet mit einem hochentwickelten neuronalen Netzwerk-Algorithmus. Diese Spitzentechnologie ermöglicht Händlern die mühelose Durchführung umfassender Chartanalysen auf jedem Finanzchart. Mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten rationalisiert Chart Walker den Handelsprozess, indem er auf der Grundlage der Erkenntnisse des neuronalen Netzwerks hochpräzise Handelseinträge liefert. Seine Hochgeschwi
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen konsequent entwickelt, ein Tool, das auf mehreren meiner vorherigen Strategien basiert und es an den Forex-Markt angepasst hat. Daher ist es an die künstliche Intelligenz des maschinellen Lernens angepasst, das heißt, die KI liest Parameter und zieht sie dann in meine Strategie ein, dann lernt sie, damit die Eingaben von besserer Qualität sind, es hat auch einen Knoten, in dem Sie Positionen wiederherstellen können. Eine weitere innovat
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
FX Robotic Trading Panel
Koswattage Sampath Dinesha Perera
Utilitys
FX Robotic Handels-Panel - v1.0 von Forex Robotic All-in-one MT5-Panel für Ein-Klick-Ausführung, visuelle R:R-Kontrolle, risikobasierte Losgröße, Teilschließungen (inkl. virtuelle TPs), Nachrichten und MA-Signale - direkt auf Ihrem Chart. Übersicht FX Robotic Trading Panel ist ein professionelles Kontrollzentrum auf dem Chart für MetaTrader 5, das blitzschnelle Handelsausführung , visuelles Risiko/Belohnungsmanagement , automatisches Lot-Sizing auf Basis von Risikoprozenten , gestaffelte partiel
FREE
Fibonacci Sonar
Lorentzos Roussos
Indikatoren
Fibonacci-Sonar Das Fibonacci-Sonar verfügt über eine interne Bibliothek mit Preisaktionsmustern, die aus 28 Symbolen und 7 Zeitrahmen gesammelt wurden. Jedes Muster ist in zwei Seiten unterteilt: die Vorher- und die Nachherseite. Das Fibonacci-Sonar verwendet die Vorherseite, um ähnliche Muster zu erkennen. Die jüngste Preisaktion (zu jedem Zeitpunkt) bis zum Eröffnungspreis des neuesten Balkens wird als Vorherseite zum Durchsuchen der Bibliothek verwendet. Die Nachherseite enthält eine Zusamme
Asia London New York Session Kill Zone Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indikatoren
Session Killzonen mit Panel für schnelle Änderungen. Asien Killzone London Killzone New York Killzone London Schluss-Killzone In diesem Indikator werden GMT+2-Zeiten verwendet, die bei vielen Brokern üblich sind. Lesen Sie das Bild in den Screenshots, um mehr über die Sitzungseinstellungen zu erfahren Die Sitzungszeiten können entsprechend den Zeiten Ihres Brokers und der Sommerzeit geändert werden. Danke :) Ich bin immer offen für Feedback und Kritik, wenn es mir hilft, Ihnen mehr Wert zu biet
CandleBot
Mithlesh Kumar Mandal
Utilitys
Introducing CandleBot - Ihr ultimatives kostenloses Werkzeug zur Identifizierung und Handel von Candlestick-Mustern! Mit CandleBot nutzen Sie den Vorteil auf den Märkten, indem Sie mühelos bullishe und bärishe Engulfing-, Morning- und Evening-Star- sowie Hammer-Signale erkennen. Candlestick-Muster, abgeleitet von den Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen über einen bestimmten Zeitraum, dienen als visuelle Darstellungen von Preisbewegungen und helfen Händlern dabei, Marktsentiment zu an
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitys
Timeless Charts ist eine fortschrittliche Charting-Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde, die maßgeschneiderte Charts / benutzerdefinierte Zeitrahmen benötigen – einschließlich Sekunden-Charts / Sekunden-Zeiträumen, Renko-Charts / Renko-Balken, Cluster-Charts / Footprint-Charts und erweiterte Werkzeuge, wie sie in den beliebtesten Plattformen zu finden sind. Im Gegensatz zu traditionellen Offline-Charts oder einfachen benutzerdefinierten Indikatoren erstellt diese Lösung vollstä
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Weitere Produkte dieses Autors
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Coppy Master MT5   ist ein Tool zum Kopieren von Trades zwischen MetaTrader 4- und MetaTrader 5-Terminals. Unterstützt das Kopieren in beide Richtungen: von MT5 zu MT4, von MT4 zu MT5 und auch zwischen Konten desselben Typs. Für einen korrekten Betrieb müssen alle Terminals auf einem Computer oder VPS gestartet werden. [ Instruction  and Demo ]  Zum Kopieren auf MetaTrader 4 ist eine separate Version des Produkts erforderlich –   Coppy Master MT4   . Hauptfunktionen: Anschlussart Master- und Em
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experten
Handelsberater Ice Cube Scalper -         Es handelt sich um einen Day-Scalper   , der täglich eine große Anzahl von Trades durchführt und mit jeder Transaktion mehrere Punkte einnimmt. Die Strategie des EA besteht darin, mithilfe des RSI-Indikators mit dem Trend zu handeln. Der EA verwendet eine Mittelwertbildung mit einem Multiplikator-Lot. Dies müssen Sie verstehen, bevor Sie den EA verwenden. Die Strategie hat sich jedoch sowohl beim Backtesting als auch beim Live-Trading gut bewährt. Testen
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitys
Expert Advisor Risk Manager für MT5 ist ein sehr wichtiges und meiner Meinung nach notwendiges Programm für jeden Trader. Mit diesem Expert Advisor können Sie das Risiko in Ihrem Handelskonto kontrollieren. Die Risiko- und Gewinnsteuerung kann sowohl monetär als auch prozentual erfolgen. Damit der Expert Advisor funktioniert, hängen Sie ihn einfach an das Währungspaardiagramm an und legen Sie die akzeptablen Risikowerte in der Einzahlungswährung oder in % des aktuellen Guthabens fest. [Instru
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitys
AI Trade Analyzer   ist ein intelligentes Marktanalysetool, das im Indikatorformat implementiert ist. Das Programm visualisiert Signale im Chart und hilft dem Händler, die Marktsituation anhand technischer Indikatoren und Nachrichtenhintergründe zu bewerten. Hauptfunktionen: 1. Technische Analyse: Unterstützung für gängige Indikatoren: EMA (kurz/lang), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastic, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci. Erkennen von Trends, Abweichungen und Schlüsselebenen. 2. Ar
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experten
Willkommen in der Welt des innovativen und effizienten Goldhandels mit GoldPro – einem fortschrittlichen Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, Ihnen dabei zu helfen, auf dem Goldmarkt erfolgreich zu sein. Der Berater verwendet die Durchschnittsmethode. Sie sollten dies nicht als gut oder schlecht betrachten, sondern als einen Ansatz, der auf dem Markt funktioniert. Verwerfen Sie den einseitigen Glauben, dass eine Methode gut und die andere schlecht ist. Es gibt sie und sie kann
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitys
Expert Advisor Risk Manager für MT4 ist ein sehr wichtiges und meiner Meinung nach notwendiges Programm für jeden Trader. Mit diesem Expert Advisor können Sie das Risiko in Ihrem Handelskonto kontrollieren. Die Risiko- und Gewinnsteuerung kann sowohl monetär als auch prozentual erfolgen. Damit der Expert Advisor funktioniert, hängen Sie ihn einfach an das Währungspaardiagramm an und legen Sie die akzeptablen Risikowerte in der Einzahlungswährung oder in % des aktuellen Guthabens fest. Berate
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indikatoren
Der iPump-Indikator ist ein vielseitiger Indikator, der die Vorteile von drei Kategorien von Indikatoren kombiniert. gleichzeitige Trenderkennung auf mehreren TFs Definition von Widerstands- und Unterstützungszonen Bestimmung von überkauften und überverkauften Zonen Anzeigefunktionen: Einen Trend definieren Diese Funktion wird für alle Trader notwendig sein, die die aktuelle Marktrichtung objektiv einschätzen und Subjektivität vermeiden möchten. In Sekundenbruchteilen können Sie die Richtung
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Experten
Willkommen in der Welt des innovativen und effizienten Goldhandels mit GoldPro – einem fortschrittlichen Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, Ihnen dabei zu helfen, auf dem Goldmarkt erfolgreich zu sein. Der Berater verwendet die Durchschnittsmethode. Sie sollten dies nicht als gut oder schlecht betrachten, sondern als einen Ansatz, der auf dem Markt funktioniert. Verwerfen Sie den einseitigen Glauben, dass eine Methode gut und die andere schlecht ist. Es gibt sie und sie kann
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experten
Handelsberater Ice Cube Scalper -           es ist ein Tages-Scalper       , die täglich eine große Anzahl von Trades tätigen und bei jeder Transaktion mehrere Punkte sammeln. Die Strategie des EA besteht darin, mit dem Trend unter Verwendung des RSI-Indikators zu handeln. Der EA verwendet die Mittelung mit einem Multiplikator-Los, Sie müssen dies verstehen, bevor Sie den EA verwenden, aber die Strategie hat sowohl beim Backtesting als auch beim Live-Handel gut abgeschnitten. Testen Sie vor dem
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indikatoren
Arbeitslogik Die Bedeutung dieses Indikators liegt darin, dass Sie erkennen können, wie viel „Brennstoff noch auf dem Instrument ist“. Stellen Sie sich die Situation vor, Sie haben ein Auto mit halb entladener Batterie verlassen, im Durchschnitt reicht diese Energiemenge normalerweise für ein Auto für 250 km, wenn Sie also möchten, können Sie eine Strecke von 700 km nicht überwinden. Für jedes Instrument gibt es also eine bestimmte tägliche Preisbewegung, und als Ergebnis statistischer Beobacht
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitys
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilitys
Coppy Master MT4       ist ein Trade-Copier-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Terminals. Es unterstützt das Kopieren in beide Richtungen: von MT4 zu MT5, von MT5 zu MT4 sowie zwischen Konten des gleichen Typs MT4 zu MT4. Damit es ordnungsgemäß funktioniert, müssen alle Terminals auf demselben PC oder VPS ausgeführt werden. [ Instruction  and Demo ]  Zum Kopieren auf MetaTrader 4 gibt es eine separate Version —       Coppy Master MT5       - ist erforderlich. Hauptmerkmale: Kopiermodi Unter
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitys
Arbeitslogik Das Dienstprogramm Stop Out ist ein einfacher, aber sehr praktischer Indikator, der anzeigt, wie viele Punkte bis zum Stop-Out-Level verbleiben. Sein Vorteil liegt darin, dass viele Trader das Risiko beim Trading bewusst überschätzen, um Gewinn zu machen, die verfügbare Marge maximal nutzen und für diesen Fall ist es sehr wichtig zu wissen, wo der Broker Ihre Positionen zwangsweise schließen kann. Platzieren Sie einfach den Indikator auf dem Chart und je nach offener Position in
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
Experten
Der automatisierte Handel sollte Ihnen dabei helfen, Ihr Kapital zu vermehren – und Sie nicht mit endlosen Einstellungen und Theorien verwirren. SPARK   ist ein leichtgewichtiger, aber dennoch effektiver Expert Advisor, der Anfängern mit Schwerpunkt auf Präzision und Einfachheit einen sicheren Einstieg ermöglichen soll. Warum ist SPARK anders? Fokussiert auf EUR/USD:   Der EA ist speziell für EUR/USD optimiert, eines der liquidesten und stabilsten Währungspaare. Basiert auf der Logik des Liquidi
FREE
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Dienstprogramm dient zum Senden eines Signals von MT4 an Discord. Es verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen, mit denen Sie nicht nur Handelssignale senden, sondern auch die folgenden Funktionen ausführen können: Senden Sie Nachrichten direkt vom Terminal an Discord Senden von Emojis zusammen mit benutzerdefiniertem Text Senden Sie Text und Bilder direkt vom MT4-Terminal an Discord All dies ermöglicht dem Benutzer, einen Kanal mit Signalen zu pflegen und sich auf den Handel und die
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Dienstprogramm dient zum Senden eines Signals von MT5 an Discord. Es verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen, mit denen Sie nicht nur Handelssignale senden, sondern auch die folgenden Funktionen ausführen können: Senden Sie Nachrichten direkt vom Terminal an Discord Senden von Emojis zusammen mit benutzerdefiniertem Text Senden Sie Text und Bilder direkt vom MT5-Terminal an Discord All dies ermöglicht dem Benutzer, einen Kanal mit Signalen zu pflegen und sich auf den Handel und die
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Skript "Open grid of pending orders" wurde entwickelt, um den Prozess der Erstellung von Kauf- (Buy) und Verkaufsaufträgen (Sell) auf der Handelsplattform MT4 zu automatisieren. Es bietet dem Benutzer die Möglichkeit, den Abstand zwischen den Orders und die Anzahl der Orders in diesem Raster einzustellen. Dieses Skript ermöglicht es Händlern, schnell ein Raster von Orders zu erstellen, das einen bestimmten Preisbereich abdeckt. Zu den wichtigsten Funktionen des Skripts gehören: Möglichkeit,
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitys
Close All Orders for MT4 script - schließt absolut alle Orders, egal ob Pending oder Market Orders. Die Orders werden mit den aktuellen Gewinn/Verlust-Indikatoren zum Zeitpunkt des Schließens geschlossen. Das Skript ist für Momente geeignet, in denen Sie schnell alle Orders zu den aktuellen Indikatoren schließen müssen. Das Skript ist sehr einfach zu benutzen, ziehen Sie es einfach auf den Chart und es wird seine Arbeit tun. Fügen Sie mich als Freund hinzu , ich habe viele andere nützliche
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Utilitys
Smart Grid Set EA ist ein flexibler und benutzerfreundlicher Expert Advisor für die Platzierung ausstehender Orders in einem Raster. Er unterstützt Breakeven-Logik, mehrere Trailing-Stop-Modi, manuelle Rasterplatzierung, anpassbare Lotgrößen und eine intuitive On-Chart-Oberfläche. Es ist ideal für Händler, die Raster- oder Durchschnittsstrategien verwenden. Hauptmerkmale Platzieren Sie   Kauf-Stopp-   und   Verkaufs-Stopp   -Orders in einem anpassbaren Raster Unterstützt individuelle Losgrößen f
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experten
Beschreibung des Beraters Smart Expert Advisor ist ein automatischer Grid Trading Advisor mit automatischer Auswahl der Einstellungen für jedes Handelspaar. Der Expert Advisor wählt automatisch die Einstellungen für jedes Währungspaar, Sie müssen also nicht die Parameter für jedes Paar definieren, die Berechnungen basieren auf der Volatilität des gehandelten Instruments. Zum Zeitpunkt des Handels können Sie die Richtung der Einstiegspunkte festlegen. Filter nach Trend aktivieren. Über Strategie
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Panel hat die intuitivste Benutzeroberfläche, mit der jeder Anfänger umgehen kann. In der Spalte SLp müssen Sie die SL-Größe in Pips angeben. Wenn der Wert grau wird und gleichzeitig auch die Bay / Sell-Buttons inaktiv sind, dann haben Sie einen SL-Wert angegeben, der niedriger ist als der zulässige, bevor er von Ihrem Broker festgelegt wurde. In der Spalte TP% - geben Sie TP in% des Kontostands an. In den Einstellungen können Sie auswählen, wie dieser Indikator berechnet wird, nach Eigen
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitys
EasyTradePad – Handelspanel für MetaTrader 4 EasyTradePad   ist ein Tool für den manuellen und halbautomatischen Handel. Das Panel ermöglicht die schnelle Verwaltung von Aufträgen und Positionen sowie die Durchführung von Risikomanagementberechnungen mit nur einem Klick. Panel-Funktionen: Öffnen und Schließen von Trades mit vordefiniertem Risiko (% oder Einzahlungswährung) Legen Sie SL und TP in Punkten, Prozentsätzen oder Geldwerten fest Berechnen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis automatisch
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitys
MetaTrader-Dienstprogramm MTI (Main Trading Info) – zeigt die grundlegenden Handelsinformationen für einen Händler, nämlich: durchschnittliche und aktuelle Spreadgröße Swap-Größe für Short- und Long-Positionen Kosten von 1 Pip für 1 Handelslos Stop-Level-Größe (Mindestabstand zum Platzieren von Pending Orders) Zeit bis zum Ende der aktuellen (rot) und Zeit bis zum Beginn der nächsten (grau) Handelssitzung Die Zeit bis zum Ende der aktuellen Handelssitzung wird in Rot angezeigt, die Zeit bis zur
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
Auswahl:
Shady Shata
1483
Shady Shata 2025.12.27 15:24 
 

That performance is a revolution in the world of Forex, my friend. I was suffering from free and paid signal channels due to the big show and motivational images, but after I implemented your programmed tool, all those masks fell off completely, and the real results appeared. Thank you so much. Just a very small amount protected me from thousands of fake subscriptions.

Sergey Batudayev
26027
Antwort vom Entwickler Sergey Batudayev 2025.12.27 15:57
Thanks with your feedback!
Antwort auf eine Rezension