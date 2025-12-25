Becktester Telegram Signals for MT5

Becktester Telegram Signals - Telegram-Signale in echte Backtests verwandeln

Lesen Sie automatisch Signale von echten Telegram-Kanälen, analysieren Sie sie (Kauf/Verkauf/Einstieg/SL/TP) und führen Sie Backtests im MetaTrader 5 Strategy Tester durch. Überprüfen Sie das Parsing zuerst mit dem Live-Parsing-Testmodus.

Testmodus für mehrere Währungen in MT5.

Wichtige Informationen

Nachdem Sie das Produkt gekauft haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar auf der Produktseite, und ich werde Ihnen die Telegram Signal History Parser Datei zusenden. Diese Datei ist im Moment nicht öffentlich zugänglich und wird nur verifizierten Käufern zur Verfügung gestellt. Sie können eine Video-Demonstration, wie es funktioniert, in der Produktbeschreibung sehen.

Es gibt keinen Grund, die Demoversion herunterzuladen - sie wird im Strategy Tester nicht funktionieren. Diese Einschränkung besteht, weil der Hauptzweck dieses Produkts darin besteht, Telegram-Signale direkt im MetaTrader Strategy Tester zu testen. Wenn das Testen der Demoversion erlaubt wäre, würde dies die Notwendigkeit des Kaufs der Vollversion vollständig beseitigen.

Wichtigste Vorteile

Telegram Login (persönliches Konto) - Verbindung zu öffentlichen/privaten Kanälen.

- Verbindung zu öffentlichen/privaten Kanälen. Automatisches Parsing - extrahiert Buy/Sell, Entry, SL, Multi-TP Levels.

- extrahiert Buy/Sell, Entry, SL, Multi-TP Levels. Echtes Backtesting im MT5 - objektive Statistiken, bevor Sie echtes Geld riskieren.

- objektive Statistiken, bevor Sie echtes Geld riskieren. Live-Parsing-Testmodus - fügen Sie einen Nachrichtenlink oder Rohtext ein und sehen Sie sich die geparste Struktur an.

- fügen Sie einen Nachrichtenlink oder Rohtext ein und sehen Sie sich die geparste Struktur an. Flexibles Mapping - z.B. GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC.

- z.B. GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC. Profi-Management - benutzerdefinierte SL/TP, Breakeven, Trailing (innerhalb des EA).

Wie es funktioniert

Python Parser meldet sich bei Telegram an, liest Kanalnachrichten, analysiert Signale und exportiert signals.csv . MT5 EA lädt signals.csv und führt den Backtest durch (Visualisierung + vollständige Statistiken).

Test-Modus (Live-Parsing)

Wählen Sie den Eingabetyp: Nach Link (z.B. https://t. me/test_signals/1234 ) oder Nach Text.

Klicken Sie auf PreTest, um eine Vorschau der geparsten Struktur anzuzeigen und optional test_signal.csv zu speichern.

Backtest-Modus

Wählen Sie Datumsbereich und Kanal; der Parser erstellt signals.csv .

EA im MT5 Strategie-Tester ausführen

Beispiel Signal

GOLD KAUFEN @2385 SL 2375 | TP1 2390 | TP2 2395 | TP3 2400

Gegliedert als: Symbol: XAUUSD, Typ: BUY, Einstieg: 2385, SL: 2375, TP1-TP3 erkannt.

Statistiken & Berichte

Total Trades, Gewinnrate %, Nettogewinn/-verlust

Max Drawdown, Profit Factor, Durchschnittliches R:R, Durchschnittliche Handelsdauer

CSV-Export: ergebnisse.csv

Einschränkung der Demo-Version

Die Market-Demo läuft mit eingeschränktem Backtesting (nur wenige Beispieltrades) und zeigt eine Aufforderung auf dem Chart: "Für ein vollständiges Backtesting von Telegram-Kanälen erwerben Sie bitte die Vollversion."

Anmerkungen

MT5 Strategy Tester verarbeitet jeweils ein Symbol .

. CSV-Dateien ( signals.csv , test_signal.csv ) sollten in Terminal\Common\Files\signals.csv platziert werden, die Platzierung erfolgt automatisch.

Die Überprüfung von Signalen über einen kopiergeschützten Link ist nur für öffentliche Kanäle verfügbar. Bei privaten Kanälen müssen Sie den Signaltext selbst umschreiben und in das Überprüfungsfenster einfügen.

Überprüfen Sie jeden Telegram-Kanal mit echten Zahlen - nicht mit Versprechungen. Testen Sie es jetzt mit Becktester Telegram Signals.