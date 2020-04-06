HMA Multi Basket Grid EA
- Experten
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
🔹 HMA Multi-Basket Grid EA (MT4)
HMA Multi-Basket Grid EA ist ein regelbasiertes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das für die Verwaltung mehrerer unabhängiger Handelskörbe mit einem strukturierten Grid-Ansatz entwickelt wurde.
Der Expert Advisor konzentriert sich auf das Ordermanagement, die Basket-Kontrolle und die Risikohandhabung, so dass er sich für Händler eignet, die eher einen organisierten Grid-Rahmen als ein Single-Trade-System wünschen.
🔧 Hauptmerkmale
-
Multi-Basket-Architektur
Jedes Signal öffnet und verwaltet seinen eigenen Basket unabhängig mit einzigartigen magischen Zahlen.
-
HMA-basierte Marktrichtung
Verwendet die Logik des gleitenden Hull-Durchschnitts, um die Körbe an der Marktrichtung auszurichten.
-
Grid-Expansionssteuerung
Grid-Orders werden auf der Grundlage vordefinierter Abstandsregeln hinzugefügt, mit optionaler Expansionslogik zur Anpassung an Marktbewegungen.
-
Verwaltung auf Basket-Ebene
-
Korb Take Profit
-
Korb Stop Loss
-
Break-Even-Behandlung
-
Dynamische Grid-Größe (Unterstützung von Lot-Multiplikatoren)
-
-
Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen (marktkonform)
-
Begrenzung der Orderrate
-
Kontrolle der maximalen Gesamtzahl von Aufträgen
-
Limit für maximal aktive Körbe
-
Margin- und Lot-Normalisierungsprüfungen
Diese Schutzmechanismen gewährleisten einen reibungslosen Betrieb während langer Tests und des Live-Handels.
-
⚙️ Anpassbare Eingaben
-
Losgröße (fest oder skaliert)
-
Rasterabstand (Punkte)
-
Maximale Rasteradditionen
-
Lot-Multiplikator
-
Korb TP / SL-Modi
-
Maximale Gesamtzahl der Aufträge
-
Maximal aktive Körbe
-
Slippage- und Ausführungseinstellungen
Alle Parameter sind anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen und Risikopräferenzen gerecht zu werden.
📊 Empfohlene Verwendung
-
Zeitrahmen: H1 und höher
-
Symbole: Wichtige und weniger wichtige FX-Paare (Testen empfohlen)
-
Kontotyp: ECN oder Standard
-
VPS empfohlen für kontinuierlichen Betrieb
⚠️ Risikohinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieser Expert Advisor verwendet Grid-Techniken, die das Risiko unter bestimmten Marktbedingungen erhöhen können.
Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.
Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.
🛠️ Unterstützung und Aktualisierungen
-
Kostenlose Updates inbegriffen
-
Laufende Verbesserungen für Stabilität und Leistung
-
Benutzerfeedback wird für zukünftige Versionen berücksichtigt