🔹 HMA Multi-Basket Grid EA (MT4)

HMA Multi-Basket Grid EA ist ein regelbasiertes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das für die Verwaltung mehrerer unabhängiger Handelskörbe mit einem strukturierten Grid-Ansatz entwickelt wurde.

Der Expert Advisor konzentriert sich auf das Ordermanagement, die Basket-Kontrolle und die Risikohandhabung, so dass er sich für Händler eignet, die eher einen organisierten Grid-Rahmen als ein Single-Trade-System wünschen.

🔧 Hauptmerkmale

Multi-Basket-Architektur

Jedes Signal öffnet und verwaltet seinen eigenen Basket unabhängig mit einzigartigen magischen Zahlen.

HMA-basierte Marktrichtung

Verwendet die Logik des gleitenden Hull-Durchschnitts, um die Körbe an der Marktrichtung auszurichten.

Grid-Expansionssteuerung

Grid-Orders werden auf der Grundlage vordefinierter Abstandsregeln hinzugefügt, mit optionaler Expansionslogik zur Anpassung an Marktbewegungen.

Verwaltung auf Basket-Ebene Korb Take Profit Korb Stop Loss Break-Even-Behandlung Dynamische Grid-Größe (Unterstützung von Lot-Multiplikatoren)

Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen (marktkonform) Begrenzung der Orderrate Kontrolle der maximalen Gesamtzahl von Aufträgen Limit für maximal aktive Körbe Margin- und Lot-Normalisierungsprüfungen

Diese Schutzmechanismen gewährleisten einen reibungslosen Betrieb während langer Tests und des Live-Handels.



⚙️ Anpassbare Eingaben

Losgröße (fest oder skaliert)

Rasterabstand (Punkte)

Maximale Rasteradditionen

Lot-Multiplikator

Korb TP / SL-Modi

Maximale Gesamtzahl der Aufträge

Maximal aktive Körbe

Slippage- und Ausführungseinstellungen

Alle Parameter sind anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen und Risikopräferenzen gerecht zu werden.

📊 Empfohlene Verwendung

Zeitrahmen: H1 und höher

Symbole: Wichtige und weniger wichtige FX-Paare (Testen empfohlen)

Kontotyp: ECN oder Standard

VPS empfohlen für kontinuierlichen Betrieb

⚠️ Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Dieser Expert Advisor verwendet Grid-Techniken, die das Risiko unter bestimmten Marktbedingungen erhöhen können.

Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.

Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.

🛠️ Unterstützung und Aktualisierungen