HMA Multi Basket Grid EA

🔹 HMA Multi-Basket Grid EA (MT4)

HMA Multi-Basket Grid EA ist ein regelbasiertes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das für die Verwaltung mehrerer unabhängiger Handelskörbe mit einem strukturierten Grid-Ansatz entwickelt wurde.

Der Expert Advisor konzentriert sich auf das Ordermanagement, die Basket-Kontrolle und die Risikohandhabung, so dass er sich für Händler eignet, die eher einen organisierten Grid-Rahmen als ein Single-Trade-System wünschen.

🔧 Hauptmerkmale

  • Multi-Basket-Architektur
    Jedes Signal öffnet und verwaltet seinen eigenen Basket unabhängig mit einzigartigen magischen Zahlen.

  • HMA-basierte Marktrichtung
    Verwendet die Logik des gleitenden Hull-Durchschnitts, um die Körbe an der Marktrichtung auszurichten.

  • Grid-Expansionssteuerung
    Grid-Orders werden auf der Grundlage vordefinierter Abstandsregeln hinzugefügt, mit optionaler Expansionslogik zur Anpassung an Marktbewegungen.

  • Verwaltung auf Basket-Ebene

    • Korb Take Profit

    • Korb Stop Loss

    • Break-Even-Behandlung

    • Dynamische Grid-Größe (Unterstützung von Lot-Multiplikatoren)

  • Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen (marktkonform)

    • Begrenzung der Orderrate

    • Kontrolle der maximalen Gesamtzahl von Aufträgen

    • Limit für maximal aktive Körbe

    • Margin- und Lot-Normalisierungsprüfungen
      Diese Schutzmechanismen gewährleisten einen reibungslosen Betrieb während langer Tests und des Live-Handels.

⚙️ Anpassbare Eingaben

  • Losgröße (fest oder skaliert)

  • Rasterabstand (Punkte)

  • Maximale Rasteradditionen

  • Lot-Multiplikator

  • Korb TP / SL-Modi

  • Maximale Gesamtzahl der Aufträge

  • Maximal aktive Körbe

  • Slippage- und Ausführungseinstellungen

Alle Parameter sind anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen und Risikopräferenzen gerecht zu werden.

📊 Empfohlene Verwendung

  • Zeitrahmen: H1 und höher

  • Symbole: Wichtige und weniger wichtige FX-Paare (Testen empfohlen)

  • Kontotyp: ECN oder Standard

  • VPS empfohlen für kontinuierlichen Betrieb

⚠️ Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieser Expert Advisor verwendet Grid-Techniken, die das Risiko unter bestimmten Marktbedingungen erhöhen können.
Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.

Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.

🛠️ Unterstützung und Aktualisierungen

  • Kostenlose Updates inbegriffen

  • Laufende Verbesserungen für Stabilität und Leistung

  • Benutzerfeedback wird für zukünftige Versionen berücksichtigt


