CV Bot Multi entry

Gefilterte Einträge verwendet 3 Oszillatoren (RSI, Stochastic und CCI). Es wird erstellt, um Trades hinzuzufügen, aber nicht MARTINGALE.





Empfehlungen:

Paare: ALLE Währungspaare, insbesondere die 28 wichtigsten Paare:

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF EUR/CAD EUR/AUD EUR/NZD GBP/JPY GBP/CHF GBP/KAD GBP/AUD GBP/NZD CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY NZD/JPY AUD/CHF AUD/CAD AUD/NZD NZD/CHF NZD/CAD CAD/CHF

Kann je nach Kontogröße auf einmal eingesetzt werden

Zeitrahmen: Wurde auf dem M15-Zeitrahmen getestet und wird daher empfohlen