CV Bot Multi entry
- Experten
- Chinedu Onuoha
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
Gefilterte Einträge verwendet 3 Oszillatoren (RSI, Stochastic und CCI). Es wird erstellt, um Trades hinzuzufügen, aber nicht MARTINGALE.
Empfehlungen:
Paare: ALLE Währungspaare, insbesondere die 28 wichtigsten Paare:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- USD/CHF
- USD/CAD
- AUD/USD
- NZD/USD
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- EUR/CHF
- EUR/CAD
- EUR/AUD
- EUR/NZD
- GBP/JPY
- GBP/CHF
- GBP/KAD
- GBP/AUD
- GBP/NZD
- CHF/JPY
- CAD/JPY
- AUD/JPY
- NZD/JPY
- AUD/CHF
- AUD/CAD
- AUD/NZD
- NZD/CHF
- NZD/CAD
- CAD/CHF
Kann je nach Kontogröße auf einmal eingesetzt werden
Zeitrahmen: Wurde auf dem M15-Zeitrahmen getestet und wird daher empfohlen