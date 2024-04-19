MAYA ist ein intelligentes Handelssystem, das eine Rasterstrategie verwendet und seit vielen Jahren auf realen Konten gut funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die sich an vergangenen Daten orientieren, wurde Maya entwickelt, um reale, laufende Muster auf dem Markt zu nutzen. Es geht also nicht darum, nur zu raten und zu hoffen, dass man gewinnt. Es versteht tatsächlich, wie der Markt funktioniert und nutzt dies, um Geld zu verdienen. Es braucht nur eine einmalige Einrichtung und dann können Sie sich entspannen und sehen, wie es funktioniert.

LIVE-KONTO-STATISTIKEN KÖNNEN AUF MYFXBOOK SEIT JANUAR 2024 - BIS HEUTE - ÜBERPRÜFT WERDEN.

NOTE :- MAYA being a multicurrency EA it cannot be backtested properly on MT4 version, either you have to backtest the MT5 version or you may check our LIVE Account

.

Maya MT5 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/99108







Unterstützte Währungspaare: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, EURCHF, AUDCHF, USDCHF

Empfohlener Zeitrahmen: Kann auf jedem Zeitrahmen ausgeführt werden, wir empfehlen jedoch H1.

Einfaches Setup: Sie müssen den EA nur auf den Chart ziehen und vergessen, er benötigt keine regelmäßigen Überprüfungen oder Eingabeänderungen.



Er kann mehrere Währungen zusammen handeln.

3 Strategietypen verfügbar

2 Gewinn-Modi

Einfach zu bedienen

Viel billiger als ähnliche Produkte, die auf dem Markt erhältlich sind

Wochentags-Filter

Sie können jeden Broker verwenden, der einen Spread von weniger als 1,5 hat, ECN Broker bevorzugt.

Kontinuierliche VPS-Verbindung erforderlich.

EA wurde auf hohen Lasten auf dem Konto mindestens als $ 400 1:500 getestet, aber wir empfehlen mindestens $ 1000 mit Hebelwirkung 1:500 auf Standardeinstellungen.

Setfiles werden jedem Käufer zur Verfügung gestellt, lebenslanger Support und Käufer werden im Premium-Kanal für Updates begrüßt.

HauptmerkmaleAnforderungen





Risiko-Kontrollen

Sie brauchen keine Einstellungen zu ändern, bis Sie den Zeitrahmen ändern.

Agressiver Modus (Strategie 1) ist der Standardmodus, in dem alle Paare gemäß ihrem eigenen Verhalten arbeiten.

Im mittleren Modus (Strategie 2) ist der Drawdown geringer als im aggressiven Modus und jedes Paar verhält sich entsprechend seinem Gegenstück.

Der konservative Modus (Strategie 3) ist der sicherste Modus und Sie können mit einem Konto von nur 200 $ handeln, aber der Gewinn ist auch in diesem Modus sehr gering. In diesem Modus ist das Raster ausgeschaltet.





Instrumente Kontrollen

Marktinstrumente müssen durch ein Komma getrennt werden und ggf. mit dem Suffix Ihres Brokers versehen werden (z.B. "#", "_",",").

Die Felder Pair 1, Pair 2 und Pair 3 sind aus Gründen der Validierung von mql5 leer gelassen. Aber Sie müssen diese Felder vor der Verwendung einschließlich Suffix hinzufügen, wenn Ihr Broker verwenden.

Paar_1 - AUDCAD



Paar_2 - AUDNZD



Paar_3 - NZDCAD



Ändern Sie nicht die Reihenfolge der Symbole





Laufende Kontrollen

Zeitfilter, um die Start- und Endzeit des EA während des Tages einzustellen.

Wochentagsfilter zur Steuerung der Arbeit des EA an bestimmten Wochentagen.

Dashboard Zum Ein- und Ausblenden der Statistiken im Chart.

Magie - Wird passieren, nachdem Sie mit diesem EA beginnen :)







