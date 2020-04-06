MA7 Galega C2 MT4

Descripción del trabajo

El asesor experto "MA7 Galega C2" se basa en el indicador "MA7 Galega". Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen.

Información detallada sobre el indicador 'MA7 Galega '.





Características de trabajo

Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura;

Recupera sus datos en caso de un apagón repentino;

Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto cierra posiciones cuando se alcanzan estos niveles.





Nota: antes de ejecutar el asesor, es necesario optimizar los ajustes para un instrumento y un marco temporal específicos.

Encontrará información detallada sobre la configuración del asesor experto en el artículo "Asesores expertos de clase C2".





Ajustes del asesor experto

Ajustes generales:

Timeframe - marco de tiempo del que provienen las señales;

Magia - diseñada para identificar sus posiciones.





Ajustes de gestión monetaria:

Volumen de posición - volumen de posición, lotes;

Multiplicador después de pérdida - multiplicador de volumen de posición después de una posición perdedora;

Número de pérdidas antes de aumentar elvolumen - número de pérdidas antes de que aumente el volumen de la posición;

Número de pérdidaspara restablecer elvolumen - número de pérdidas para restablecer el volumen de la posición.





Ajustes de apertura de posición:

Ajustes 'MA7 Galega' - ajustes del indicador 'MA7 Galega':

Period - Periodo MA;

Method - método MA;

Aplicar a - tipo de precio;

Considerar la dirección de la vela.





Ajustes de cierre de posición:

StopLoss - distancia a la limitación de pérdidas, puntos;

TakeProfit - distancia a la toma de beneficios, puntos.





Ajustes de visualización:

StopLoss color;

Estilo de la línea StopLoss;

Anchura dela línea StopLoss;

TakeProfit color;

Estilo de línea TakeProfit;

Anchura de la línea TakeProfit.





Indicadores 'MA7 Galega':

MA7 Galega MT4;

MA7 Galega MT5.





Asesores expertos basados en el indicador 'MA7 Galega':

MA7 Galega C1 MT4;

MA7 Galega C1 MT5;

MA7Galega C2 MT4;

MA7 Galega C2 MT5.



