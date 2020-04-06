MA7 Galega C2 MT4
- Эксперты
- Andrey Minaev
- Версия: 1.2
- Обновлено: 10 июля 2024
- Активации: 5
Описание работы
Советник «MA7 Galega C2» основан на индикаторе «MA7 Galega». При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем.
Подробная информация о индикаторе «MA7 Galega».
Особенности работы
Предназначен для работы на хедж-счетах;
Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества;
Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.
Примечание: перед работой советника, настройки нужно оптимизировать под конкретный инструмент и таймфрейм.
Подробная информация о настройках советника можно узнать в статье «Советники класса C2».
Настройки советника
General settings – общие настройки:
Timeframe – таймфрейм с которого приходят сигналы;
Magic – предназначен для идентификации своих позиций.
Money management settings – настройки манименеджмента:
Position volume – объем позиции, лоты;
Multiplier after loss – множитель объема позиции после убыточной позиции;
Losses number before increasing volume – количество убытков до увеличения объема позиции;
Losses number to reset volume - количество убытков для сброса объема позиции.
Position opening settings – настройки открытия позиции:
'MA7 Galega' settings – настройки индикатора «MA7 Galega»:
Period – период MA;
Method – метод MA;
Apply to – тип цены;
Consider the direction of the candle – учитывать направление свечи.
Position closing settings – настройки закрытия позиции:
StopLoss – расстояние до ограничения убытка, пункты;
TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли, пункты.
Display settings – настройки отображения:
StopLoss color – цвет линии стоплосс;
StopLoss line style – стиль линии стоплосс;
StopLoss line width – ширина линии стоплосс;
TakeProfit color – цвет линии тейкпрофит;
TakeProfit line style – стиль линии тейкпрофит;
TakeProfit line width – ширина линии тейкпрофит.
Индикаторы «MA7 Galega»:
Советники на основе индикатора «MA7 Galega»: