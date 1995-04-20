MA7 Hypnum MT4;

Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad