MA7 Hypnum MT4
- Индикаторы
- Andrey Minaev
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Описание работы
Индикатор MA7 Hypnum основан на стандартном индикаторе Commodity Channel Index. Показывает зоны перекупленности и перепроданности.
Подробная информация о индикаторе MA7 Hypnum.
Настройки индикатора
General settings – общие настройки:
Period – период;
Apply to – применить к;
Upper level – верхний уровень;
Lower level – нижний уровень.
Message settings – настройки сообщений:
Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;
Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;
Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;
Additional information – дополнительная информация.
Arrow display settings – настройки отображения стрелок:
Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;
Arrow size – размер стрелки;
Up arrow color – цвет стрелки вверх;
Down arrow color – цвет стрелки вниз;
Up arrow code – код стрелки вверх;
Down arrow code – код стрелки вниз.
