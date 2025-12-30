KalenderKategorien

Hongkongs Ausfuhren y/y (Hong Kong Exports y/y)

Land:
Hongkong
HKD, Hongkong-Dollar
Quelle:
Amt für Statistik und Umfragen (Census and Statistics Department) (Census and Statistics Department)
Sektor:
Handel
Niedrig 18.8% 15.5%
17.5%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
17.9%
18.8%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Indikator der Exporte y/y spiegelt die Veränderungen des Gesamtwertes aller Waren und Dienstleistungen wider, die im gegebenen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres aus Hongkong exportiert und wiederausgeführt wurden. Informationen über Exporte werden für die Bewertung der Außenhandelstätigkeit Hongkongs und der Nachfrage nach Waren von Hongkonger Herstellern außerhalb des Landes verwendet. Das Indikatorwachstum kann als positiv für die Notierungen des Hongkong-Dollar angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Hongkongs Ausfuhren y/y (Hong Kong Exports y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
18.8%
15.5%
17.5%
Okt 2025
17.5%
16.8%
16.1%
Sep 2025
16.1%
16.1%
14.5%
Aug 2025
14.5%
12.8%
14.3%
Jul 2025
14.3%
9.3%
11.9%
Jun 2025
11.9%
15.3%
15.5%
Mai 2025
15.5%
8.7%
14.7%
Apr 2025
14.7%
7.3%
18.5%
Mär 2025
18.5%
4.8%
15.4%
Feb 2025
15.4%
5.0%
0.1%
Jan 2025
0.1%
-14.6%
5.2%
Dez 2024
5.2%
0.9%
2.1%
Nov 2024
2.1%
4.3%
3.5%
Okt 2024
3.5%
8.1%
4.7%
Sep 2024
4.7%
12.4%
6.4%
Aug 2024
6.4%
14.5%
13.1%
Jul 2024
13.1%
16.2%
10.7%
Jun 2024
10.7%
17.6%
14.8%
Mai 2024
14.8%
18.7%
11.9%
Apr 2024
11.9%
18.1%
4.7%
Mär 2024
4.7%
-0.2%
-0.8%
Feb 2024
-0.8%
26.4%
33.6%
Jan 2024
33.6%
30.7%
11.0%
Dez 2023
11.0%
24.8%
7.4%
Nov 2023
7.4%
4.8%
1.4%
Okt 2023
1.4%
0.9%
-5.3%
Sep 2023
-5.3%
-2.6%
-3.7%
Aug 2023
-3.7%
-6.4%
-9.1%
Jul 2023
-9.1%
-13.6%
-11.4%
Jun 2023
-11.4%
-24.2%
-15.6%
Mai 2023
-15.6%
-17.3%
-13.0%
Apr 2023
-13.0%
-21.6%
-1.5%
Mär 2023
-1.5%
-24.5%
-8.8%
Feb 2023
-8.8%
-26.8%
-36.7%
Jan 2023
-36.7%
-23.7%
-28.9%
Dez 2022
-28.9%
-24.6%
-24.1%
Nov 2022
-24.1%
-22.9%
-10.4%
Okt 2022
-10.4%
-23.3%
-9.1%
Sep 2022
-9.1%
-23.6%
-14.3%
Aug 2022
-14.3%
-20.9%
-8.9%
Jul 2022
-8.9%
-18.1%
-6.4%
Jun 2022
-6.4%
-14.8%
-1.4%
Mai 2022
-1.4%
-11.6%
1.1%
Apr 2022
1.1%
6.1%
-8.9%
Mär 2022
-8.9%
16.6%
0.9%
Feb 2022
0.9%
23.9%
18.4%
Jan 2022
18.4%
12.1%
24.8%
Dez 2021
24.8%
12.3%
25.0%
Nov 2021
25.0%
14.1%
21.4%
Okt 2021
21.4%
24.9%
16.5%
