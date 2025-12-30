Der Indikator der Exporte y/y spiegelt die Veränderungen des Gesamtwertes aller Waren und Dienstleistungen wider, die im gegebenen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres aus Hongkong exportiert und wiederausgeführt wurden. Informationen über Exporte werden für die Bewertung der Außenhandelstätigkeit Hongkongs und der Nachfrage nach Waren von Hongkonger Herstellern außerhalb des Landes verwendet. Das Indikatorwachstum kann als positiv für die Notierungen des Hongkong-Dollar angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Hongkongs Ausfuhren y/y (Hong Kong Exports y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.