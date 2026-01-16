Wirtschaftskalender
Hongkongs Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Niedrig
|3.8%
|3.8%
|
3.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|3.4%
|
3.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Das BIP y/y spiegelt die Veränderungen des Gesamtwertes aller in Hongkong im laufenden Quartal produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres wider. Preise für importierte Waren und Dienstleistungen sind von der Berechnung ausgeschlossen. Die Indikatorwerte sind saisonbereinigt und können bei Verfügbarkeit neuer Daten angepasst werden. Das BIP-Wachstum kann sich positiv auf die HKD-Quoten auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Hongkongs Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
