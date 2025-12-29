Wirtschaftskalender
Hongkongs dreimonatige Arbeitslosenrate (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)
|Niedrig
|3.8%
|3.9%
|
3.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|3.8%
|
3.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Arbeitslosenquote von 3 Monaten stellt eine prozentuale Veränderung der Gesamtzahl der arbeitslosen Bürger Hongkongs in den letzten drei Monaten dar. Arbeitslose Bürger sind Personen, die älter als 15 Jahre sind und in den letzten 7 Tagen keine Beschäftigung hatten. Die Berechnung umfasst sowohl Bürger, die in den letzten 30 Tagen eine Beschäftigung gesucht haben, als auch solche, die die Suche eingestellt haben (im Bericht als "entmutigte Arbeitnehmer" bezeichnet). Die Indikatorwerte sind saisonbereinigt. Über den Erwartungen liegende Werte können auf einen Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung hindeuten, was sich wiederum negativ auf die Kurse des Hongkong-Dollars auswirken kann.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Hongkongs dreimonatige Arbeitslosenrate (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
