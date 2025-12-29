Der Verbraucherpreisindex (CPI) y/y spiegelt die prozentualen Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Index bewertet einen Warenkorb von Waren und Dienstleistungen, die den größten Teil der Haushaltsausgaben ausmachen. Der CPI ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Konsumentenstimmung und die nationale Inflation. Das CPI-Wachstum kann als positiv für die Kurse des Hongkong-Dollar angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Hongkongs Verbraucherpreisindex (CPI) y/y (Hong Kong Consumer Price Index (CPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.