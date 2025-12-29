HKMA M3 Geldmenge y/y stellt den Gesamtbestand an Geld, Bankeinlagen und Einlagenzertifikaten dar, der von der gesamten Bevölkerung Hongkongs, einschließlich Inländern und Nichtinländern, gehalten wird. Es ist zu beachten, dass M3 gemäß der Hongkonger Klassifikation keine Pensionsgeschäfte (Repos) und Kapitalmarktfonds umfasst. Das Wachstum der Geldmenge M3 kann mit einer Zunahme der Kaufkraft der Bevölkerung einhergehen und wird daher für die Notierungen des Hongkong-Dollar als positiv angesehen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Hongkongs Währungsbehörde (HKMA), Geldmenge M3 y/y (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.