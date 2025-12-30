Das Indikatorwachstum kann als positiv für die Notierungen des Hongkong-Dollar angesehen werden. Die Preise einschließlich der Warenkosten, Versicherung und Transport werden für die Indexberechnung verwendet. Ein positiver Saldo zeigt einen Handelsüberschuss, ein negativer ein Handelsdefizit. Höhere als erwartete Werte können den Hongkong-Dollar positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Hongkongs Handelsbilanz (Hong Kong Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.