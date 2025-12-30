Der Indikator Importe y/y spiegelt die Veränderungen des Gesamtwertes aller Waren und Dienstleistungen wider, die im gegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres nach Hongkong eingeführt wurden. Dazu gehören Waren, die außerhalb der Gerichtsbarkeit Hongkongs hergestellt werden und für den inländischen Verbrauch oder für die Wiederausfuhr bestimmt sind, sowie reimportierte Produkte aus Hongkong. Die Preise einschließlich der Warenkosten, Versicherung und Transport werden für die Indexberechnung verwendet. Das Indikatorwachstum kann als positiv für die Notierungen des Hongkong-Dollar angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Hongkongs Einfuhren y/y (Hong Kong Imports y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.