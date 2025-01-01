DokumentationKategorien
Erhält Informationen über die Erlaubnis DLL zu verwenden.

bool  IsDLLsAllowed() const 

Rückgabewert

true - wenn DLL erlaubt sind, ansonsten false.

Hinweis

DLL-Erlaubnis wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_DLLS_ALLOWED) bestimmt.