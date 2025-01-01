Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoIsDLLsAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsDLLsAllowed Erhält Informationen über die Erlaubnis DLL zu verwenden. bool IsDLLsAllowed() const Rückgabewert true - wenn DLL erlaubt sind, ansonsten false. Hinweis DLL-Erlaubnis wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_DLLS_ALLOWED) bestimmt. IsConnected IsTradeAllowed