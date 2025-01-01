DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoInfoInteger 

InfoInteger

Gibt den Wert der entsprechenden integer-Eigenschaft der Umgebung des MQL5-Programms zurück.

int  InfoInteger(
   int  property_id      // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft. Kann einen der Werte der Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER sein.

Rückgabewert

Wert vom Typ int.

Hinweis

Der Wert der Eigenschaft wird mit der Funktion TerminalInfoInteger()bestimmt.