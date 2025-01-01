- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
InfoInteger
Gibt den Wert der entsprechenden integer-Eigenschaft der Umgebung des MQL5-Programms zurück.
int InfoInteger(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Eigenschaft. Kann einen der Werte der Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER sein.
Rückgabewert
Wert vom Typ int.
Hinweis
Der Wert der Eigenschaft wird mit der Funktion TerminalInfoInteger()bestimmt.