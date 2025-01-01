- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
DiskSpace
Erhält Informationen über die Größe des freien Festplattenspeichers für den Ordner MQL5\Files von Terminal/Agent (in MB).
|
int MDiskSpace() const
Rückgabewert
Die Größe des freien Festplattenspeichers.
Hinweis
Die Größe des freien Festplattenspeichers wird durch die Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_DISK_SPACE) bestimmt.