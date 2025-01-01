DokumentationKategorien
Erhält Informationen über die Größe des freien Festplattenspeichers für den Ordner MQL5\Files von Terminal/Agent (in MB).

int  MDiskSpace() const 

Rückgabewert

Die Größe des freien Festplattenspeichers.

Hinweis

Die Größe des freien Festplattenspeichers wird durch die Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_DISK_SPACE) bestimmt.