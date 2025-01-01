DokumentationKategorien
Erhält Informationen über die Anzahl der im System installierten Prozessorkerne.

int  CPUCores() const 

Rückgabewert

Die Anzahl der Prozessorkerne.

Hinweis

Die Anzahl der Prozessorkerne wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_CPU_CORES) bestimmt.