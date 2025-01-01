Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoCPUCores BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CPUCores Erhält Informationen über die Anzahl der im System installierten Prozessorkerne. int CPUCores() const Rückgabewert Die Anzahl der Prozessorkerne. Hinweis Die Anzahl der Prozessorkerne wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_CPU_CORES) bestimmt. CodePage MemoryPhysical