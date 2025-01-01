DokumentationKategorien
OpenCLSupport

Erhält Informationen über die vom Grafiken unterstützten OpenCL-Version.

int  OpenCLSupport() const 

Rückgabewert

OpenCL-Version wie 0x00010002 = "1.2". Ein Wert von 0 bedeutet, dass OpenCL nicht unterstützt ist.

Hinweis

OpenCL-Version wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_OPENCL_SUPPORT) bestimmt.