Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoOpenCLSupport BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString OpenCLSupport Erhält Informationen über die vom Grafiken unterstützten OpenCL-Version. int OpenCLSupport() const Rückgabewert OpenCL-Version wie 0x00010002 = "1.2". Ein Wert von 0 bedeutet, dass OpenCL nicht unterstützt ist. Hinweis OpenCL-Version wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_OPENCL_SUPPORT) bestimmt. IsX64 DiskSpace