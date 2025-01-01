Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Path Erhält Informationen über den Ordner, in dem das Terminal gestartet ist. string Path() const Rückgabewert Ordner des Client-Terminals. Hinweis Der Ordner des Client-Terminals wird durch die Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft TERMINAL_PATH) bestimmt. Company DataPath