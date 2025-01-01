DokumentationKategorien
Erhält Informationen über den Ordner, in dem das Terminal gestartet ist.

string  Path() const 

Rückgabewert

Ordner des Client-Terminals.

Hinweis

Der Ordner des Client-Terminals wird durch die Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft TERMINAL_PATH) bestimmt.