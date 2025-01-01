Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoIsConnected BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsConnected Erhält Informationen über die Verfügbarkeit der Verbindung an den Handelsserver. bool IsConnected() const Rückgabewert true - wenn das Terminal an den Server verbunden ist, ansonsten false. Hinweis Die Verbindung an den Handelsserver wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_CONNECTED) bestimmt. Build IsDLLsAllowed