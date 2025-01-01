DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoBuild 

Build

Erhält die Buildnummer der Terminals.

int  CBuild() const 

Rückgabewert

Die Buildnummer der Terminals.

Hinweis

Die Buildnummer des Terminals wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_BUILD) bestimmt.