Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoBuild BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Build Erhält die Buildnummer der Terminals. int CBuild() const Rückgabewert Die Buildnummer der Terminals. Hinweis Die Buildnummer des Terminals wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_BUILD) bestimmt. CTerminalInfo IsConnected