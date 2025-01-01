DokumentationKategorien
Company

Erhält Informationen über den Namen des Unternehmens.

string  Company() const 

Rückgabewert

Der Name des Unternehmens.

Hinweis

Der Name des Unternehmens wird mit der Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft TERMINAL_COMPANY) bestimmt.