Company Erhält Informationen über den Namen des Unternehmens. string Company() const Rückgabewert Der Name des Unternehmens. Hinweis Der Name des Unternehmens wird mit der Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft TERMINAL_COMPANY) bestimmt.