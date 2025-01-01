CodePage

Erhält Informationen über die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache.

int CodePage() const

Rückgabewert

Die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache.

Hinweis

Die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_CODEPAGE) bestimmt.