Erhält Informationen über die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache.

int  CodePage() const 

Rückgabewert

Die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache.

Hinweis

Die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_CODEPAGE) bestimmt.