- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CodePage
Erhält Informationen über die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache.
|
int CodePage() const
Rückgabewert
Die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache.
Hinweis
Die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_CODEPAGE) bestimmt.