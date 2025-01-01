DokumentationKategorien
Erhält Informationen über die Erlaubnis E-Mails mit dem SMTP-Server und in Terminal-Einstellungen eingegebenem Login zu senden.

bool  IsEmailEnabled() const 

Rückgabewert

true - wenn Senden von E-Mails erlaubt ist, ansonsten false.

Hinweis

E-Mail-Erlaubnis wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_EMAIL_ENABLED) bestimmt.