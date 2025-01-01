- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsEmailEnabled
Erhält Informationen über die Erlaubnis E-Mails mit dem SMTP-Server und in Terminal-Einstellungen eingegebenem Login zu senden.
bool IsEmailEnabled() const
Rückgabewert
true - wenn Senden von E-Mails erlaubt ist, ansonsten false.
Hinweis
E-Mail-Erlaubnis wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_EMAIL_ENABLED) bestimmt.