Name

Erhält Informationen über den Namen des Client-Terminals.

string  Name() const 

Rückgabewert

Der Name des Client-Terminals.

Hinweis

Der Name des Terminals wird mit der Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft TERMINAL_NAME) bestimmt.