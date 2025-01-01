Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoName BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Name Erhält Informationen über den Namen des Client-Terminals. string Name() const Rückgabewert Der Name des Client-Terminals. Hinweis Der Name des Terminals wird mit der Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft TERMINAL_NAME) bestimmt. Language Company