Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoCommonDataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CommonDataPath Erhält Informationen über den Datenordner aller auf dem Computer installierten Terminals. string CommonDataPath() const Rückgabewert Der gemeinsamer Ordner aller installierten Terminals. Hinweis Der gemeinsamer Ordner aller installierten Terminals wird mit der Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft COMMON_DATA_PATH) bestimmt. DataPath InfoInteger