DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoCommonDataPath 

CommonDataPath

Erhält Informationen über den Datenordner aller auf dem Computer installierten Terminals.

string  CommonDataPath() const 

Rückgabewert

Der gemeinsamer Ordner aller installierten Terminals.

Hinweis

Der gemeinsamer Ordner aller installierten Terminals wird mit der Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft COMMON_DATA_PATH) bestimmt.