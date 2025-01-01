- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsFtpEnabled
Erhält Informationen über die Erlaubnis Berichte über FTP für in Terminal-Einstellungen eingegebenen FTP-Server und Login zu senden.
bool IsFtpEnabled() const
Rückgabewert
true - wenn Senden von Berichte über FTP erlaubt ist, ansonsten false.
Hinweis
Erlaubnis vom Bericht-Senden wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_FTP_ENABLED) bestimmt.