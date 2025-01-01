DokumentationKategorien
Erhält Informationen über die Erlaubnis Berichte über FTP für in Terminal-Einstellungen eingegebenen FTP-Server und Login zu senden.

bool  IsFtpEnabled() const 

Rückgabewert

true - wenn Senden von Berichte über FTP erlaubt ist, ansonsten false.

Hinweis

Erlaubnis vom Bericht-Senden wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_FTP_ENABLED) bestimmt.