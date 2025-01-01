Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoMemoryPhysical BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MemoryPhysical Erhält Informationen über die Größe des physischen Speichers im System (in MB). int MemoryPhysical() const Rückgabewert Die Größe des physischen Speichers. Hinweis Die Größe des physischen Speichers wird durch die Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL) bestimmt. CPUCores MemoryTotal