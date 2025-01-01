DokumentationKategorien
MemoryPhysical

Erhält Informationen über die Größe des physischen Speichers im System (in MB).

int  MemoryPhysical() const 

Rückgabewert

Die Größe des physischen Speichers.

Hinweis

Die Größe des physischen Speichers wird durch die Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL) bestimmt.