MemoryPhysical

Erhält Informationen über die Größe des physischen Speichers im System (in MB).

int MemoryPhysical() const

Rückgabewert

Die Größe des physischen Speichers.

Hinweis

Die Größe des physischen Speichers wird durch die Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL) bestimmt.