MemoryTotal

Erhält Informationen über die Größe des Speichers, das dem Prozess von Terminal/Agent verfügbar ist (in MB).

int  MemoryTotal() const 

Rückgabewert

Die Größe des dem Prozess des Terminals (Agenten) verfügbaren Speichers.

Hinweis

Die Größe des Speichers, das dem Prozess des Terminals (Agenten) verfügbar ist, wird durch die Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_MEMORY_TOTAL) bestimmt.