Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoDataPath 

DataPath

Erhält Informationen über den Ordner, in dem Terminaldaten gespeichert sind.

string  DataPath() const 

Rückgabewert

Datenordner des Client-Terminals.

Hinweis

Der Datenordner des Client-Terminals wird durch die Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft TERMINAL_DATA_PATH) bestimmt.