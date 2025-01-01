Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoDataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString DataPath Erhält Informationen über den Ordner, in dem Terminaldaten gespeichert sind. string DataPath() const Rückgabewert Datenordner des Client-Terminals. Hinweis Der Datenordner des Client-Terminals wird durch die Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft TERMINAL_DATA_PATH) bestimmt. Path CommonDataPath