CTerminalInfo IsTradeAllowed 

IsTradeAllowed

Erhält Informationen über die Handelserlaubnis.

bool  IsTradeAllowed() const 

Rückgabewert

true - wenn der Handel erlaubt ist, ansonsten false.

Hinweis

Handelserlaubnis wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_TRADE_ALLOWED) bestimmt.