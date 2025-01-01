Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoIsTradeAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsTradeAllowed Erhält Informationen über die Handelserlaubnis. bool IsTradeAllowed() const Rückgabewert true - wenn der Handel erlaubt ist, ansonsten false. Hinweis Handelserlaubnis wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_TRADE_ALLOWED) bestimmt. IsDLLsAllowed IsEmailEnabled