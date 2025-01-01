DokumentationKategorien
Language

Erhält Informationen über die Sprache des Client-Terminals.

string  Language() const 

Rückgabewert

Die Sprache des Client-Terminals.

Hinweis

Terminalsprache wird mit der Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft TERMINAL_LANGUAGE) bestimmt.