Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoLanguage BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Language Erhält Informationen über die Sprache des Client-Terminals. string Language() const Rückgabewert Die Sprache des Client-Terminals. Hinweis Terminalsprache wird mit der Funktion TerminalInfoString() (Eigenschaft TERMINAL_LANGUAGE) bestimmt. DiskSpace Name