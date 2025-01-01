- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
MemoryAvailable
Erhält Informationen über die Größe des freien Speichers, das dem Prozess von Terminal/Agent verfügbar ist (in MB).
int MemoryTotal() const
Rückgabewert
Die Größe des dem Terminal verfügbaren freien Speichers.
Hinweis
Die Größe des freien Speichers, das dem Terminal verfügbar ist, wird durch die Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_MEMORY_TOTAL) bestimmt.