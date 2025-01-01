MemoryAvailable

Erhält Informationen über die Größe des freien Speichers, das dem Prozess von Terminal/Agent verfügbar ist (in MB).

int MemoryTotal() const

Rückgabewert

Die Größe des dem Terminal verfügbaren freien Speichers.

Hinweis

Die Größe des freien Speichers, das dem Terminal verfügbar ist, wird durch die Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_MEMORY_TOTAL) bestimmt.