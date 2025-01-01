MemoryUsed

Erhält Informationen über die Größe des Speichers, das von Terminal/Agent besetzt ist (in MB).

int MemoryUsed() const

Rückgabewert

Die Größe des Speichers, das von Terminal/Agent besetzt ist.

Hinweis

Die Größe des Speichers, das vom Terminal (Agent) besetzt ist, wird durch die Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_MEMORY_USED) bestimmt.