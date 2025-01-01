- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
Erhält Informationen über die Größe des Speichers, das von Terminal/Agent besetzt ist (in MB).
|
int MemoryUsed() const
Rückgabewert
Die Größe des Speichers, das von Terminal/Agent besetzt ist.
Hinweis
Die Größe des Speichers, das vom Terminal (Agent) besetzt ist, wird durch die Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_MEMORY_USED) bestimmt.