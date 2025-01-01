DokumentationKategorien
MaxBars

Erhält die in Terminal-Einstellungen angegebenen maximale Anzahl der Balken auf dem Chart.

int  MaxBars() const 

Rückgabewert

Die maximale Anzahl der Balken auf dem Chart

Hinweis

Die maximale Anzahl der Balken auf dem Chart wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_MAXBARS) bestimmt.